La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Très en vue sur ce mercato hivernal, l’ailier géorgien de l’ASSE Zuriko Davitashvili attire désormais de sérieux cadors de Ligue 1 et de l’étranger.

L’intérêt autour de Zuriko Davitashvili ne cesse de grandir ces dernières heures. Benfica a déjà dégainé une première offre estimée à 8 millions d’euros, immédiatement repoussée par l’ASSE, peu enclin à céder l’un de ses éléments offensifs majeurs. Mais le club portugais, où l’ailier géorgien n’est pas la priorité hivernale, n’est pas le seul à s’activer en coulisses.

Le LOSC et Monaco en embuscade

En Ligue 1, Ekrem Konur affirme que le LOSC a clairement identifié le profil de l’ailier géorgien pour renforcer son secteur offensif. Lille apprécie sa capacité à faire des différences dans les un-contre-un, sa percussion et sa régularité, des qualités très recherchées par le staff nordiste. Plus inquiétant encore pour l’ASSE, un autre cador du championnat est entré dans la danse : l’AS Monaco.

Les enchères vont grimper pour Davitashvili

Le club de la Principauté, habitué aux coups malins sur le marché, suit de près la situation et pourrait rapidement passer à l’action. À l’étranger, Beşiktaş et Everton restent également à l’affût, confirmant que le dossier Davitashvili a clairement changé de dimension. Pour Kilmer Sports, le danger est réel. Si les dirigeants de l’ASSE souhaitent conserver le joueur de 24 ans cet hiver, la montée en puissance de ses prétendants compliquent sérieusement la donne. Le mercato s’accélère et les enchères pourraient grimper.