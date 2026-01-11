ASSE Mercato : une nouvelle priorité déclenchée d’urgence par Kilmer cet hiver ?

L’AS Saint‑Étienne vit une période délicate en ce début d’année 2026. Après une nouvelle série de pépins physiques dans l’effectif, la direction sportive doit désormais faire face à un casse‑tête majeur au cœur de sa ligne défensive.

Un coup dur pour la défense

En effet, Maxime Bernauer, défenseur central des Verts, est embêté depuis plusieurs semaines par des problèmes récurrents au genou. Opéré du ménisque, le joueur de 27 ans devrait être absent entre trois et quatre mois, et il est fort probable que sa saison soit définitivement terminée, comme l’a indiqué le coach Eirik Horneland après le nul de l’ASSE contre Auxerre en amical (1-1).

Titulaire indiscutable lorsqu’il était aligné, Bernauer était un élément clef de l’axe défensif de l’ASSE, recruté définitivement l’été dernier pour stabiliser une arrière‑garde souvent mise à mal lors de l’exercice 2025‑2026.

Un contexte défensif déjà fragile

Cette blessure tombe au pire moment pour les Verts. L’effectif ne compte plus qu’un nombre réduit de défenseurs centraux disponibles avec Chico Lamba juste de retour de blessure, Mickaël Nadé et le jeune Kévin Pedro pour épauler l’arrière‑garde. On ne peut même pas citer Dylan Batubinsika, actuellement à la CAN et qui ne figure pas du tout dans les plans du club.

Jusqu’ici, les priorités du mercato stéphanois avaient plutôt concerné un latéral gauche et un milieu défensif, des postes jugés essentiels pour relancer une dynamique en vue de la montée.

La charnière centrale redevient une priorité

Avec le forfait de Bernauer, Kilmer va être poussé à réévaluer ses priorités. Renforcer l’axe central de la défense pourrait devenir une exigence urgente cet hiver, tant pour pallier l’absence de Bernauer que pour préserver l’objectif affiché d’un retour en Ligue 1. La perspective d’une saison longue en Ligue 2 sans profondeur suffisante à ce poste est un risque que le club ne peut plus ignorer.

Des discussions internes pourraient s’engager autour de profils de défenseurs centraux expérimentés ou polyvalents, capables de compenser l’absence prolongée du Breton et d’apporter un peu plus de sérénité à une équipe qui en manque cruellement (25 buts encaissés en 18 matchs). Un changement de cap qui s’inscrirait dans une logique plus défensive et pragmatique, face aux aléas physiques qui frappent l’effectif stéphanois.

Un mercato réorienté, vers plus de sécurité

Au final, la blessure de Bernauer ne se limite pas à un simple coup dur sur le plan sportif : elle pourrait également modifier en profondeur la stratégie de l’ASSE sur le marché des transferts hivernal. Pour un club ambitieux mais fragilisé, trouver une solution fiable en charnière centrale s’impose désormais comme une priorité — et peut‑être même une nécessité absolue pour stabiliser une saison qui a déjà connu trop de turbulences.