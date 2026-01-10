Désireux de renforcer la défense de l’ASSE au mercato hivernal, Kilmer Sports envisagerait de recruter un joueur qui brille en Ligue des Champions cette saison.

Le chantier est relancé à l’ASSE. Recrutés l’été dernier avec de vraies attentes, Ebenezer Annan et Joao Ferreira n’ont pas totalement répondu aux espoirs placés en eux, poussant la direction stéphanoise à explorer de nouvelles pistes pour renforcer ses couloirs. À gauche, le cas Annan interroge. Miné par deux blessures à la cheville, le Ghanéen n’a disputé que 14 des 18 journées de Ligue 2, peinant à enchaîner et à apporter la régularité attendue. À droite, le constat est encore plus sévère pour Joao Ferreira. Trop souvent jugé nonchalant et coupable de sauts de concentration, le Portugais n’a pris part qu’à 12 rencontres et n’est apparu qu’à deux reprises depuis le début du mois de novembre (face au Red Star et à Nancy). Un rendement insuffisant dans une saison où l’ASSE vise clairement plus haut.

Jafarguliyev dans le viseur

Conséquence directe : Kilmer et la cellule de recrutement de l’ASSE scrutent désormais le marché à la recherche d’un profil plus fiable, plus expérimenté, capable d’élever le niveau. Selon plusieurs médias azerbaïdjanais, les Verts se seraient ainsi positionnés sur Elvin Jafarguliyev. Âgé de 25 ans, le latéral gauche de Qarabag présente un CV bien plus consistant. Élu meilleur joueur d’Azerbaïdjan en 2025, il n’a manqué que trois rencontres cette saison toutes compétitions confondues et s’est surtout illustré sur la scène européenne, avec six titularisations lors des six premières journées de Ligue des champions.

Le latéral veut rester à Qarabag

International confirmé avec 33 sélections pour l’Azerbaïdjan, Jafarguliyev coche plusieurs cases recherchées par l’ASSE : expérience, constance et exposition au très haut niveau. Un profil rare pour un club de Ligue 2. Selon les informations locales, Kilmer Sports lui aurait même proposé un contrat de trois ans, preuve de l’intérêt concret porté au joueur. Reste toutefois un obstacle de taille. Le natif de Bakou ne serait pas particulièrement emballé par l’idée de quitter son pays à ce stade de sa carrière. Un frein non négligeable, même si l’intérêt stéphanois confirme une chose : l’ASSE veut frapper plus fort cet hiver et n’hésite plus à viser des profils habitués à la Ligue des champions.