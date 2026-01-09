À LA UNE DU 9 JAN 2026
ASSE : la première recrue hivernale a débarqué à l’Étrat ! 

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 13:01
Eirik Horneland (ASSE)
Un nouveau préparateur physique a débarqué à l’ASSE en la personne de Ben Smalley, déjà présent à L’Etrat. 

L’ASSE a complété son staff avec l’arrivée de Ben Smalley, nouveau préparateur physique déjà présent à L’Étrat. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le club forézien a entrepris un véritable chantier pour réorganiser le staff d’Eirik Horneland.

L’ASSE se restructure

Plusieurs membres du personnel ont quitté l’ASSE, et de nombreux visages expérimentés sont venus renforcer l’encadrement technique et physique. Dès la reprise, David Tivey, passé par Chelsea, s’est ainsi occupé de la préparation physique. Quelques jours plus tard, Donough Holohan est arrivé comme directeur de la performance, supervisant à la fois le médical et la préparation physique. Calum Daley, ancien de Charlton, a également intégré le staff, tandis que Paolo Gaudino, passé par Manchester United, prend en charge la réathlétisation des joueurs.

Smalley, la dernière pièce du puzzle ?

Cette semaine, Evect affirme que Ben Smalley a rejoint l’ASSE, confirmant son arrivée annoncée à la fin de l’année dernière. Présent depuis environ une semaine, il a déjà commencé à travailler au Centre sportif Robert-Herbin, notamment avec Ebenezer Annan lors d’une séance individuelle. Avec l’arrivée de Smalley, le staff de l’ASSE retrouve l’effectif que le club voulait lui donner dès cet été. Les Verts préparent désormais un effectif dans les meilleures conditions, avec un staff physique renforcé, expérimenté et prêt à accompagner Horneland pour que tout un club retrouve la Ligue 1 en fin de saison. 

