Et si le mercato hivernal de l’ASSE était déjà gagné avant même d’ouvrir la moindre négociation ? Erik Horneland peut s’en persuader chez les Verts.

À l’heure où l’ASSE cherche désespérément de la stabilité défensive, une bonne nouvelle se profile enfin à l’horizon. Chico Lamba va prochainement faire son retour sur les pelouses de Ligue 2, et ce come-back pourrait bien avoir l’effet d’un recrutement majeur pour Erik Horneland.

Les statistiques sont sans appel. Avec le Portugais sur le terrain, les Verts ne se sont inclinés qu’une seule fois en neuf rencontres. Sans lui, le constat est bien plus brutal : quatre défaites en autant de matchs disputés. Un écart qui illustre parfaitement l’importance de Lamba dans l’équilibre de cette équipe de l’ASSE.

Avec Lamba, une stabilité enfin retrouvée ?

Solide dans les duels, propre à la relance et rassurant pour ses partenaires, Lamba apporte exactement ce qui manque aujourd’hui à l’arrière-garde de l’ASSE. Son absence s’est ressentie et son retour tombe à point nommé pour une défense en quête de repères et de continuité.

Horneland le sait : récupérer Lamba, c’est presque comme signer un défenseur de haut niveau en plein mercato hivernal, sans dépenser un centime. Dans une Ligue 2 exigeante et impitoyable, ce genre de retour peut faire basculer une saison. Pour les Verts, le vrai mercato commence peut-être maintenant.