La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comme indiqué plus tôt, l’ASSE creuse bien une piste d’un milieu défensif au mercato hivernal. Kilmer Sports Ventures aurait jeté son dévolu sur une option déjà explorée dans le passé au RC Strasbourg.

Le vide laissé par Pierre Ekwah n’a jamais vraiment été comblé à l’ASSE et les dirigeants stéphanois en ont parfaitement conscience. Depuis plusieurs semaines, Kilmer Sports Ventures a identifié le milieu défensif comme la priorité absolue du mercato hivernal, malgré les discours mesurés d’Eirik Horneland en conférence de presse. En coulisses, le travail est intense et Peuple Vert affirme qu’une piste sérieuse revient avec insistance : celle de Rabby Nzingoula.

Selon nos confrères, le jeune milieu de terrain figure toujours sur les tablettes de la cellule de recrutement stéphanoise, renforcée l’été dernier. Un intérêt loin d’être nouveau. Il y a déjà un an, Le Progrès révélait que l’ASSE suivait de près l’international français U20, alors prêté à Montpellier. À l’époque, le dossier s’était avéré trop complexe. Aujourd’hui, le contexte est radicalement différent et les voyants semblent enfin au vert.

Après une saison pleine au MHSC, avec 27 apparitions dont 20 titularisations dans un contexte sportif délicat, Nzingoula a vu sa situation se compliquer depuis son retour à Strasbourg. En Ligue 1, il n’a disputé que 62 minutes cette saison avec le RCSA. Sous contrat jusqu’en juin 2027, son départ est désormais une option crédible, et l’ASSE entend bien se positionner si une opportunité se présente.

Concurrence féroce pour Nzingoula

Difficile de savoir si Nzingoula est tout en haut de la short-list stéphanoise, mais une chose est sûre : son profil plaît toujours autant dans le Forez. Actif, impactant physiquement, doté de qualités techniques évidentes, le milieu de terrain de 20 ans correspond parfaitement à ce que recherche Horneland pour redonner de l’équilibre à son équipe. Encore brut, parfois trop agressif – ce qui lui a déjà valu plusieurs expulsions – il reste un joueur à polir, mais son potentiel est réel.

La concurrence s’annonce néanmoins rude. Plusieurs clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et même à l’étranger suivent attentivement sa situation. Mais l’ASSE avance ses pions avec méthode, fidèle à sa nouvelle ligne directrice : recruter des joueurs jeunes, déjà rompus au haut niveau, capables de s’inscrire dans un projet de reconstruction. Si Kilmer parvient à boucler ce dossier, les Verts pourraient enfin tenir le successeur tant attendu de Pierre Ekwah… et poser une pièce essentielle du puzzle pour la suite de la saison.