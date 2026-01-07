Dans une interview accordée à Onze Mondial, Eirik Horneland avoue avoir déjà trouvé le remplaçant de Lucas Stassin (21 ans) chez les Verts.

Alors que l’avenir de Lucas Stassin commence à susciter des interrogations à l’ASSE, Eirik Horneland a clairement laissé entendre qu’il avait déjà réfléchi à la suite. Dans un entretien accordé à Onze Mondial, le coach norvégien des Verts a ouvert la porte à un scénario sans son jeune attaquant belge, tout en affirmant que l’ASSE ne serait pas prise au dépourvu.

Horneland l’assume pleinement : son projet à l’ASSE ne repose pas sur un système figé ni sur un joueur unique. « Je vois les joueurs à disposition, j’essaie ensuite de créer un bon mix entre football offensif et football défensif. Cela doit aider à tirer le maximum des joueurs. Après, je veux toujours jouer avec une équipe agressive, du jeu court entre les joueurs. Une équipe qui peut combiner rapidement, une équipe intelligente. Même si parfois il y a des choses à ajuster », explique-t-il. L’entraîneur stéphanois prend justement l’exemple de Stassin pour illustrer sa philosophie. « L’an dernier, quand on jouait avec un joueur comme Ibrahim Sissoko en attaque, on ne pouvait pas jouer de la même manière qu’avec Lucas Stassin devant. Il faut apporter quelques modifications pour tirer le meilleur de leur capacité dans le système mis en place. Je n’ai pas un système rigide. »

« Nous avons Duffus »

Et le message est limpide pour le mercato. Si Stassin venait à quitter l’ASSE, Horneland sait déjà comment s’adapter. « Si Stassin quitte le club, on devra jouer sans lui. On aura alors un nouvel attaquant que l’on voudra développer. Nous avons Duffus en ce moment. Il n’a pas le même jeu, mais il peut également nous faire du bien. » Le technicien norvégien élargit même le spectre, citant plusieurs profils offensifs capables de s’intégrer à son idée de jeu. « C’est pareil pour Boakye, Davitashvili, Old ou Cardona. Ils sont tous différents, mais ils peuvent tous adapter leurs caractéristiques à notre idée de jouer au football. »

Plus que des noms, Horneland défend une vision. « J’adore travailler avec des joueurs intelligents. C’est si simple d’avoir des joueurs capables de résoudre des situations sur et en dehors du terrain. Le football, c’est ça. Tu peux donner à tes joueurs un cadre, une idée de jeu, mais les joueurs ont aussi une certaine liberté pour s’épanouir dans ce cadre. » Enfin, le coach de l’ASSE insiste sur le cœur de son projet : un football offensif assumé, quitte à accepter les erreurs. « Le football offensif, c’est le style que j’aime, celui pour lequel je me bats. C’est un style qu’une équipe comme Saint-Étienne doit avoir. (…) Les joueurs doivent sentir qu’ils ont le droit de faire des erreurs, tant qu’ils réagissent aux erreurs. » Les supporters de l’ASSE seront-ils rassurés par ce beau discours ?