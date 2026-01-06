À LA UNE DU 6 JAN 2026
ASSE : la montée en Ligue 1 peut-elle échapper aux Verts ?

Par Laurent Hess - 6 Jan 2026, 16:00
Tenue en échec au Mans (0-0), l’ASSE n’est plus que 4e de Ligue 2. La montée en Ligue 1 peut-elle échapper au « PSG de la L2 » ? C’est notre débat…

Le risque d’un nouveau fiasco semble évident

« Perso, la situation de l’ASSE m’inquiète de plus en plus. Il y a un an, on se demandait si l’équipe était capable de se maintenir en Ligue 1. Et aujourd’hui, on se demande si elle est capable de rater la remontée alors qu’elle dispose du plus gros budget de L2, et de loin. On verra si Kilmer Sports gèrera mieux la situation que l’hiver dernier où les arrivées de Cardona et Bernauer au Mercato n’avaient pas suffi.

Pour l’heure, les chiffres sont implacables : l’ASSE est 4e de Ligue 2 avec la meilleure attaque mais aussi la 16e défense de son championnat, pourtant peu relevé. Et sur ses 11 derniers matchs, elle totalise 4 victoires pour 2 nuls et 5 défaites. Ce n’est pas glorieux. Ce n’est pas du tout le rythme d’un prétendant à la montée en L1. On a vu au Mans avec la banderole des Ultras que la colère grondait chez les supporters. Ils ont besoin d’être rassurés, de sentir que le vent va tourner du bon côté. Or, à ce jour, Kilmer Sports reste muet et laisse Horneland seul à la barre. Cela n’a rien de rassurant tant le Norvégien déçoit et se montre incapable de faire progresser son équipe. Une équipe qui compte 7 points de retard sur le leader, Troyes, et qui va bientôt se déplacer à Reims et recevoir Montpellier… »

Laurent HESS

« La Ligue 1… sans Horneland »

« Je partage malheureusement le point de vue de Laurent : l’ASSE pourrait sérieusement rater le wagon de la Ligue 1 en fin de saison si elle ne prend pas de décisions radicales à temps. Et cela passe à mes yeux par un changement imminent d’entraîneur. Après un an de mandat, Eirik Horneland semble arrivé en bout de course : son groupe manque d’énergie, de cohésion, de repères tactiques, et les résultats ne suivent plus. Le discours et les ajustements du coach norvégien ne suffisent plus à réveiller une équipe qui peine à se montrer séduisante. Il est clair qu’un nouvel élan est nécessaire pour inverser la dynamique. 

L’exemple récent d’Ahmed Kantari au FC Nantes – on attendra un peu pour Claude Puel à l’OGC Nice – illustre parfaitement ce que peut provoquer un changement de leadership : un vestiaire regonflé, une identité retrouvée et une progression rapide des performances collectives. De plus, des ajustements intelligents au mercato hivernal pourraient aussi représenter un levier précieux pour rectifier le tir. Renforcer les postes en difficulté (6 et latéraux), apporter de la concurrence et des profils capables d’impacter immédiatement le jeu permettrait de redonner du souffle au groupe stéphanois. Pour l’ASSE, il s’agit donc d’agir vite, Et bien. Quand on compare avec ses concurrents directs pour la montée, le temps est aujourd’hui compté. »

Bastien AUBERT

