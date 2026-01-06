ASSE Mercato : un ex joueur coté de l’OM et du PSG pourrait accélérer le départ de Stassin cet hiver ! 

À LA UNE DU 6 JAN 2026
Par Bastien Aubert - 6 Jan 2026, 10:15
Lucas Stassin (ASSE)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Lucas Stassin en difficulté dans les rangs de l’ASSE, un joueur bien connu de l’OM et du PSG pourrait accélérer son départ au mercato hivernal. 

Lucas Stassin a encore déçu. Si Eirik Horneland continue de le défendre publiquement, l’attaquant belge de l’ASSE a perdu de son superbe ces dernières semaines et l’ombre d’un départ au mercato hivernal plane encore au-dessus de la tête.

La Lazio ne lâche pas Stassin

Si Kilmer Sports Ventures s’est jusqu’à maintenant montré ferme le concernant, la Lazio Rome semble aujourd’hui en mesure de faire plier les dirigeants de l’ASSE. Et pour cause, Il Messagero confirme que le club italien apprécie le profil de Stassin et qu’il dispose d’une petite mine d’or récoltée cet hiver. Le départ de Valentin Castellanos à West Ham a rapporté environ 30 millions d’euros à la Lazio et un autre exil doré pourrait encore ramener autant d’argent dans la Ville Éternelle : Nicolo Schira annonce que Mattheo Guendouzi (26 ans) est tout proche de signer à Fenerbahçe. 

Guendouzi devrait rapporter gros à Rome 

L’ancien fougueux milieu de terrain du PSG et de l’OM a trouvé un accord avec le club turc concernant les conditions personnelles d’un contrat jusqu’en 2030 (4 millions d’euros par an + bonus). Le Fener est actuellement en négociations avancées avec la Lazio afin de finaliser le transfert, qui pourrait au passage rapporter un petit bonus à l’OM e vertu d’un pourcentage dealé lors de son départ en Italie. Si cette opération juteuse venait à aboutir, la Lazio aurait alors largement les moyens de ses ambitions pour exilftrer Stassin de l’ASSE. Et du côté du joueur, on se rappelle que son père Stéphane militait récemment pour un avenir en Bundesliga… ou en Serie A. Un signe ?

