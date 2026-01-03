ASSE : Stassin encore muet au Mans, Horneland brise le silence

Dans un match âpre et fermé face à une formation du Mans bien organisée, l’ASSE a concédé un score nul et vierge (0‑0) qui laissera des sentiments mitigés côté Vert. Eirik Horneland, l’entraîneur forézien, l’a résumé sans détour : si le clean sheet défensif est une satisfaction, l’efficacité offensive fait défaut, et cela s’est particulièrement vu chez l’un de ses attaquants clés, Lucas Stassin.

👟 Stassin, actif mais pas décisif

Titulaire au cœur de l’attaque stéphanoise, Stassin a été au centre des intentions offensives des Verts. Il s’est procuré plusieurs occasions intéressantes (3 tirs), mais comme l’a souligné Horneland, la finition n’a pas suivi : certaines frappes n’ont pas été cadrées, et les actions individuelles n’ont pas trouvé le chemin des filets, privant Saint‑Étienne d’un avantage crucial.

🧠 Le coach ne blâme pas le volume, mais l’efficacité

Horneland a insisté sur l’attitude positive de ses joueurs, notamment dans l’engagement et la volonté de produire du jeu. Mais, a‑t‑il précisé, « l’efficacité est ce qui n’a pas fonctionné ce soir », concédant que les contrôles et la précision n’ont pas toujours été au rendez‑vous. Cela s’est vu dans les rares offensives où Stassin a manqué de justesse dans la dernière contribution, malgré une bonne lecture du jeu et des appels intéressants.

« Stassin s’est procuré des belles occasions, il manque parfois un peu de précision en ce moment, il a eu une première partie de saison un peu difficile mais il travaille dur en ce moment pour revenir », a tout de même ajouté Horneland en conférence de presse, qui n’a pas voulu blâmer son attaquant phare, muet depuis septembre dernier.

📊 Un profil toujours précieux malgré tout

Même si les Verts n’ont pas gagné, Stassin reste un profil important dans l’effectif. Seulement 4 buts cette saison en championnat, mais il demeure une menace lorsqu’il se projette vers l’avant et sait se créer des situations. Mais son implication peut poser question, lui qui est très courtisé et qui pourrait même quitter le club dès cet hiver. On ne sent pas un joueur qui a 100% la tête à l’ASSE.

🔜 Et maintenant ?

Ce match face au Mans laisse planer une question : Stassin pourra‑t‑il transformer ses occasions en buts dans les prochaines semaines ? Si l’efficacité revient, Saint‑Étienne pourrait reprendre de l’avance dans la course à la montée. Si elle manque encore, l’attaque des Verts risque de rester trop timide pour prétendre aux premières places.

Après 18 journées, l’ASSE a glissé à la 4e place de Ligue 2, 31 points au compteur. En attendant la réception de Clermont dans deux semaines, les Verts sont englués dans une spirale négative avec 3 matchs de suite sans victoire, et dans l’incapacité d’entamer une série positive sur la durée.