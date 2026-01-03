À LA UNE DU 3 JAN 2026
Le Mans – ASSE : les notes des Verts, accrochés au Mans
Le Mans – ASSE : les notes des Verts, accrochés au Mans

Par Fabien Chorlet - 3 Jan 2026, 21:51
Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili lors de Le Mans - ASSE
L’ASSE a concédé ce samedi soir un match nul et vierge face au Mans (0-0), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse du Mans pour un choc décisif dans la course à la montée. Dans des conditions glaciales, les Verts ont été tenus en échec par les Manceaux (0-0). Avec ce match nul, les Verts perdent une place au classement et sont désormais quatrièmes avec sept points de retard sur Troyes, le leader.

Les notes des Verts

Gautier Larsonneur (6) : Auteur d’une énorme parade sur une frappe de Milan Robin (33e), le gardien des Verts s’est montré décisif en première période, puis vigilant en seconde période sur toutes les tentatives adverses (51e, 53e, 59e).

Dennis Appiah (6) : Rarement mis en difficulté, l’ancien Caennais a affiché une solide prestation sur son couloir droit.

Kevin Pedro (7) : Titularisé pour la deuxième fois consécutive par Eirik Horneland, le jeune Stéphanois a sorti un match patron, se montrant impérial dans les duels dès les premières secondes du match (5 duels remportés sur 6) et propre dans la relance.

Mickaël Nadé (6) : Comme son compère en défense centrale, Kevin Pedro, l’ancien joueur de QRM s’est montré solide dans les duels (10 duels remportés sur 14) et a livré globalement une belle prestation.

Ben Old (6) : De nouveau aligné au poste de latéral gauche, le Néo-Zélandais a fait le travail défensivement et s’est régulièrement projeté vers l’avant, surtout quand il est passé piston.

Paul Eymard (4) : Le jeune milieu de terrain stéphanois n’a pas forcément marqué des points lors de cette rencontre. Ayant perdu 12 ballons en seulement 45 minutes jouées, le joueur de 17 ans a eu beaucoup de déchets techniques. Remplacé dès le retour des vestiaires par Irvin Cardona (4), qui a été très peu en vue.

Igor Miladinovic (4) : À l’image de l’action juste avant la demi-heure de jeu (28e), le Serbe s’est montré très imprécis, surtout dans la zone de vérité. Remplacé par Aïmen Moueffek (69e).

Florian Tardieu (4) : Positionné comme premier relanceur au milieu, l’ancien Troyen est resté très discret dans le jeu et a accumulé quelques fautes.

Zuriko Davitashvili (5) : Bien qu’il ait parfois été trop individualiste, le Géorgien a régulièrement fait la différence et aurait mérité d’être récompensé d’une passe décisive si Lucas Stassin avait été plus précis devant le but.

Nadir El Jamali (5) : Préféré à Irvin Cardona sur le couloir droit de l’attaque stéphanoise, Nadir El Jamali s’est montré très remuant, notamment en début de match, et n’a jamais ménagé ses efforts. Pourtant, il a eu du mal à trouver la faille dans la défense du Mans.

Lucas Stassin (3) : L’attaquant belge a cruellement manqué de réalisme, gâchant trois occasions franches (8e, 27e, 56e).

Par notre correspondant au Mans, Fabien Chorlet.

