À LA UNE DU 3 JAN 2026
[19:42]PSG : Sergio Ramos a failli faire son retour à Paris lors du mercato d’hiver !
[19:23]CAN 2025 : un ancien de l’OM a sauvé le Sénégal face au Soudan
[19:11]AS Monaco – OL (1-3) : Lyon se rapproche du top 4 et met une grosse pression à l’OM !
[19:02]ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter Le Mans
[18:48]FC Nantes : Kantari a tranché et va se servir de l’OM pour faire tomber des têtes !
[18:34]Real Madrid : Xabi Alonso au bord de l’implosion… à cause de Mbappé ?
[17:59]OM Mercato : Vaz pose un gros ultimatum qui pourrait dépouiller Marseille !
[17:30]FC Nantes Mercato : les Kita reçoivent une réponse pour Del Castillo… et se font ridiculiser
[17:12]ASSE Mercato : un nouveau club a jeté son dévolu sur Lucas Stassin
[16:51]OGC Nice Mercato : mauvaise nouvelle pour LA priorité de l’hiver, mais…
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : un nouveau club a jeté son dévolu sur Lucas Stassin

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 17:12
💬 Commenter
Lucas Stassin (ASSE)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Lucas Stassin séduit la Lazio Rome (8e de Serie A) après une grosse saison en Ligue 1 à Saint-Étienne. Le club italien mise sur le joyau belge pour dessiner l’attaque de demain, alors que le marché s’emballe déjà.

La Lazio met Saint-Étienne sous pression avec Stassin

Le mercato s’anime du côté de Formello et c’est à Saint-Étienne que la Lazio jette son dévolu. Lucas Stassin, avant-centre belge de 21 ans, a marqué les esprits avec quatre buts et trois passes décisives en Ligue 2 cette saison. Puissant, mobile, il impressionne par sa maturité et son potentiel, de quoi attirer l’attention d’une Lazio déterminée à injecter du sang neuf dans son attaque, comme le rapporte Il Messaggero.

Une valorisation qui flambe pour Saint-Étienne

Arrivé pour environ 10 millions d’euros à l’été 2024, Stassin est aujourd’hui estimé à 15 millions par Transfermarkt, mais l’ASSE ne le laissera certainement partir à ce prix-là. Les dirigeants verts, lucides sur la valeur de leur numéro 9, attendent une proposition concrète pour envisager de libérer leur espoir, et une indemnité de 30 millions d’euros avait été évoquée. La Lazio, de son côté, avance prudemment mais affiche une réelle volonté d’offrir au joueur une rampe de lancement dans le football italien.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La Lazio réinvente son projet offensif avec la jeunesse

Alors que le départ de Taty Castellanos laisse un vide à Rome, le recrutement d’un nouvel avant-centre est une priorité. Si la piste Giacomo Raspadori reste la plus en vue, la Lazio prépare aussi l’avenir en multipliant les contacts avec de jeunes profils à fort potentiel.

Stassin et Madjo : la nouvelle vague stéphano-française

Aux côtés de Stassin, Brian Madjo (Metz) a également tapé dans l’œil du staff biancoceleste. Entre énergie, appuis techniques et marge de progression, la Lazio rêve de bâtir une attaque dynamique, capable de prendre la relève face à Dia et Noslin. Miser sur la jeunesse, c’est aussi investir pour plusieurs saisons et sécuriser le futur offensif du club.

Grâce à la montée en puissance de Stassin, l’ASSE se retrouve au centre des discussions. Avec la possibilité de réaliser une belle opération financière, le club ligérien ne voudra certainement pas brader son joueur. Ce succès attise la convoitise, mais Saint-Étienne veut rester maître du tempo et imposer ses conditions pour toute avancée dans le dossier.

Vers une stratégie patiente côté Lazio

À Rome, l’idée est claire : bâtir sans précipitation. En cas d’échec sur une grande signature cet hiver, la Lazio pourrait installer un jeune comme Stassin en soutien du tandem offensif, tout en l’accompagnant dans son adaptation. Maurizio Sarri, reconnu pour sa faculté à lancer les talents, saura-t-il transformer la promesse verte en nouveau cadre biancoceleste ? À suivre dans les prochains jours du mercato.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot