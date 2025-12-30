L’ASSE ferait partie des nombreux clubs intéressés par le très prometteur attaquant brésilien Raykkonen (17 ans).

Lucas Stassin devrait être conservé par l’AS Saint-Etienne cet hiver. L’attaquant belge espère partir depuis cet été car il ne souhaite pas évoluer en Ligue 2, ce qui réduit à ses yeux ses chances de prendre part à la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Gardé coûte que coûte, il n’est que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison. Mais cela ne devrait pas empêcher la direction stéphanoise de le conserver encore six mois. Mais en juin prochain, remontée ou pas, Stassin devrait être vendu. Et selon un média brésilien, Kilmer Sports travaille déjà sur sa succession.

Leeds, Newcastle, le FC Porto, Flamengo, Santos et Gremio sur le coup

Le site Lance annonce que l’ASSE est intéressée par Raykkonen, attaquant de 17 ans évoluant à l’Internacional. Formé à Goias, il a été prêté pour un an au club de Porto Alegre mais son contrat prend fin le 31 janvier. Lors de la saison qui vient de se terminer au Brésil, il a brillé avec l’équipe U20 mais a également fait des apparitions avec les professionnels. Son talent a sauté aux yeux de nombreux clubs puisqu’en plus de l’ASSE, Leeds United, Newcastle, le FC Porto, Flamengo, Santos et Gremio le voudraient. Sa valeur est estimée à 250.000€ par Transfermarkt. Largement dans les cordes des Verts… et de tous les autres clubs !

Une arrivée dès cet hiver semble peu probable vu que Stassin est toujours là et que Joshua Duffus est présent lui aussi, de même que Djylian N’Guessan. Mais peut-être que dans six mois, un autre club aura mis le grappin sur Raykkonen.