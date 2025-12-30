Pas dans les plans de l’ASSE et d’Eirik Horneland, Yvann Maçon pourrait rebondir en Grèce cet hiver. Le latéral droit est encore sous contrat pour un an et demi.

Même si l’équipe aurait bien besoin de renforts, surtout en défense, l’AS Saint-Etienne ne devrait pas se montrer très active en janvier. Kilmer Sports ne semble pas apprécier les mercatos hivernaux puisque celui de 2025 avait déjà été très calme alors que la situation était alarmante à l’époque avec une place dans les bas-fonds de la Ligue 1. Conséquence : le club est descendu à la fin de la saison. Pas de quoi inciter la direction à changer de stratégie. Le mois de janvier devrait surtout servir à dégraisser l’effectif, Eirik Horneland estimant qu’il y a trop de milieux et d’attaquants. Pourtant, c’est un défenseur qui est concerné par la rumeur du jour.

Larissa dans une très mauvaise position en championnat

Peuple Vert, qui relaye une information du média grec Crimson Hub, explique qu’Yvann Maçon pourrait être prêté à l’AEL Larissa. Actuel avant-dernier du championnat hellène, l’AELL n’a remporté qu’un seul match en quinze journées et possède la deuxième plus mauvaise défense (27 buts encaissés). Un challenge compliqué, donc, pour Maçon. Mais l’ancien Dunkerquois sait qu’il n’est qu’un troisième choix dans l’esprit de son entraîneur, lui qui n’a disputé que deux rencontres depuis le début de la saison et ce alors que Joao Ferreira a montré des lacunes hallucinantes à son poste.

Pour l’ASSE comme pour Yvann Maçon, un départ en janvier serait la meilleure des solutions. Le championnat grec est friand des joueurs français : s’il brille avec Larissa, le latéral droit pourrait espérer rebondir dans l’un des gros clubs du pays…