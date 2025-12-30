ASSE : une mauvaise nouvelle tombe avant Le Mans, Horneland a de quoi être inquiet ! 

En déplacement au Mans dans le cadre de la 18e journée de Ligue 2 (20h), l’ASSE ne réussit jamais vraiment dans la Sarthe.

Eirik Horneland a de quoi être inquiet pour lancer l’année 2026. Samedi, l’ASSE se rendra pour la 11e fois de son histoire au Mans, et le moins qu’on puisse dire, c’est que le bilan historique des Verts n’incite pas vraiment à l’optimisme. Sur les dix précédentes visites, les Verts comptent seulement 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites, un record qui fait réfléchir avant d’aborder ce nouveau déplacement. Les supporters stéphanois savent que se rendre dans la Sarthe n’a jamais été une mince affaire et que chaque rencontre au Mans a souvent été marquée par des difficultés.

L’ASSE reste sur de grosses déconvenues au Mans

Les deux succès des Verts ont été obtenus lors de moments clés de l’histoire récente du club. Le site Poteaux Carrés rappelle que le premier remonte au 23 septembre 1998, lors de la saison de la montée en D1, grâce à deux buts de Lepaul et Charriéras (2-1). Le second date du 25 février 2006, toujours en D1, avec un but décisif de Postiga (1-0). Ces victoires sont aujourd’hui des souvenirs précieux, car depuis, l’ASSE a connu plusieurs déconvenues : trois défaites consécutives en 2007 et 2008 et un nul 1-1 signé Ilan lors de la dernière visite au vieux stade Léon Bollée le 29 novembre 2009.

Léon Bollée abandonné en 2011

Depuis l’abandon de Léon Bollée en 2011, envahi par les mauvaises herbes et laissé à l’abandon, les Manceaux ont investi dans le stade Marie Marvingt. Ce sera donc la première fois que les Verts fouleront cette pelouse samedi soir. Une nouvelle enceinte, des dimensions et des conditions différentes qui pourraient enfin changer la donne pour l’ASSE ?