ASSE Mercato : un nouveau gardien cet hiver, ça fait débat chez les Verts !

Par Laurent Hess - 30 Déc 2025, 06:00
16e défense de Ligue 2 à la mi-saison, l’ASSE doit-elle recruter un gardien au Mercato ? C’est notre débat…

« Oui »

« Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’AS Saint-Étienne avait pris l’eau et elle l’avait payé cash avec une relégation en Ligue 2. Et avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat à la mi-saison. Il est donc évident que pour atteindre ses objectifs, l’ASSE devra resserrer les boulons. Et cette remise en cause vaut aussi pour Gautier Larsonneur, le gardien et capitaine des Verts.

Larsonneur n’est en effet que le 17e gardien de L2 au classement des pourcentages d’arrêts avec un très modeste 62,1%, alors que la saison de la dernière montée des Verts, en 2023-24, il avait été élu meilleur gardien de Ligue 2 avec un pourcentage d’arrêts de 81,8%. Ces stats montrent que « Larso » est aujourd’hui loin de son meilleur niveau et qu’il est peut-être temps de remettre en cause son statut. Alors oui, perso, je pense que l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver pourrait être bénéfique à l’ASSE. Parce que Larsonneur n’est plus assez performant, et qu’il est sans doute installé dans un trop grand confort avec derrière lui (loin derrière) une doublure, Brice Maubleu, qui a montré à chacune de ses apparitions qu’il n’était pas un recours fiable, malgré ses états de service à Grenoble. »

Laurent HESS

« Oui »

« L’ASSE ne doit surtout pas se précipiter pour recruter un gardien cet hiver. Gautier Larsonneur n’est pas seulement le dernier rempart de l’équipe : il est capitaine et l’un des piliers du vestiaire. Introduire un nouveau portier dans la hiérarchie pourrait déséquilibrer l’équilibre déjà fragile du groupe et créer des tensions inutiles, surtout à un moment où la cohésion est primordiale. Malgré une défense souvent perméable, Larsonneur reste décisif. 

Ses arrêts, son engagement et sa capacité à garder son calme face aux difficultés montrent qu’il est plus qu’un simple gardien : il est un leader sur et en dehors du terrain. Sa fidélité au club et son comportement irréprochable renforcent son statut même si, comme tous ses coéquipiers, il peut faire mieux. Faire confiance à Larsonneur, c’est miser sur la stabilité, sur un joueur qui connaît le club, qui assume ses responsabilités et qui a prouvé qu’il pouvait porter l’équipe malgré les vents contraires. »

Bastien AUBERT

