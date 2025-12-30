🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato hivernal, l’ASSE s’active déjà et s’apprête à enregistrer un renfort important, venu tout droit de Ligue 2.

Un premier renfort avant même l’ouverture du mercato ! Alors que les supporters attendent des annonces côté joueurs, l’ASSE poursuit un chantier tout aussi stratégique : la réorganisation de son staff médical. Selon plusieurs sources concordantes, Ruben Pacheco, actuel kinésithérapeute du Stade Lavallois, est sur le point de rejoindre les Verts. « Sauf retournement de situation, le kiné du Stade lavallois Ruben Pacheco va quitter Laval pour Saint-Etienne. Le club est à la recherche d’un nouveau membre pour son staff », a confirmé le journaliste d’Oxygène Radio Cyprien Legeay hier soir sur X.

Un secteur médical sous pression

Une arrivée imminente qui confirme la volonté de l’ASSE de ne plus laisser aucun détail au hasard. Ces derniers mois, le secteur médical stéphanois a été particulièrement sollicité, dans un contexte sportif exigeant et parfois marqué par des pépins physiques à répétition. En interne, le constat est clair : il fallait renforcer, structurer et professionnaliser davantage ce pôle clé de la performance. Le nom de Pacheco circulait déjà depuis quelque temps dans les couloirs de Geoffroy-Guichard, preuve que le dossier était mûrement réfléchi.

Une arrivée qui en dit long sur la stratégie de l’ASSE

Avec son expérience en Ligue 2, Pacheco arrive avec un profil pragmatique, habitué aux saisons longues, intenses et aux effectifs sollicités. Son intégration s’inscrit dans une dynamique globale impulsée par la direction : moderniser l’environnement de travail, fiabiliser l’accompagnement des joueurs et offrir des conditions dignes des standards actuels du haut niveau. Avant même de recruter sur le terrain, l’ASSE montre qu’elle veut poser des bases solides en coulisses. Un signal fort, discret mais révélateur, à l’aube d’un mercato hivernal qui s’annonce déterminant pour la suite de la saison.