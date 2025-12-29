À LA UNE DU 29 DéC 2025
ASSE : Stassin lâche un message musclé et énigmatique avant le départ du mercato 

Par Bastien Aubert - 29 Déc 2025, 13:03
Lucas Stassin (ASSE)
Lié à un départ de l’ASSE au mercato hivernal, Lucas Stassin (21 ans) semble pourtant pleinement concentré sur son travail en coulisses. 

Alors que le mercato hivernal approche et que son nom circule déjà parmi les possibles départs de l’ASSE, Lucas Stassin (21 ans) a décidé de couper court à toutes spéculations. Sur ses réseaux, le jeune attaquant belge montre qu’il est totalement focalisé sur son travail avant la reprise contre Le Mans (samedi, 20h). 

Sur Instagram, Stassin a ainsi posté plusieurs clichés où il apparaît en pleine séance de musculation, travaillant intensément le haut et le bas du corps. Entre haltères, exercices fonctionnels et concentration maximale, le message est clair : il prépare son corps et son esprit pour être au top avec l’ASSE, quelles que soient les rumeurs autour de son avenir.

Le buteur de l’ASSE a également relayé un slogan de Nike : « Yesterday, you said tomorrow », une citation qui reflète son état d’esprit combatif et déterminé. Une manière de rappeler à tous – supporters, agents et clubs intéressés – que le travail et la discipline priment sur les bruits de couloir. Reste à voir si le coup d’envoi officiel du mercato hivernal, ce jeudi 1er janvier, change la donne. 

