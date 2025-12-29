ASSE Mercato : Stassin ou Davitashvili, qui Kilmer Sports doit-il vendre en janvier ?

Kilmer Sports serait prêt à ouvrir la porte à Lucas Stassin ou à Zuriko Davitashvili cet hiver, selon Romain Molina. Entre le Belge et le Géorgien, quel attaquant l’ASSE a-t-elle le plus intérêt à transférer ? C’est notre débat…

« Stassin »

« L’été dernier déjà, je m’étais positionné pour un transfert de Lucas Stassin. Mon avis n’a pas changé. Le Belge veut partir, son père ne s’en cache pas. Et Stassin n’a pas joué à son niveau ces six derniers mois. Il n’a marqué que 4 buts lors de la première partie de saison, plombé par deux blessures. J’ai du mal à voir en lui un joueur indispensable, surtout que c’est avec Duffus en pointe que l’ASSE a obtenu ses meilleurs résultats. En cas de bonne offre, je pense donc que Kilmer Sports devrait appuyer sur le bouton, encore plus si cela peut permettre à N’Guessan d’avoir plus de temps de jeu et de le convaincre de rester malgré les sirènes anglaises et allemandes.

Davitashvili, lui, n’a jamais fait de vagues. Et il a bien fini. Avec 8 buts, il est le meilleur buteur de l’ASSE. Difficile de trouver un ailier qui marque autant. En plus, le Géorgien a fait part il y a une dizaine de jours de son envie de rester, d’aider l’ASSE à atteindre ses objectifs. Je ne comprendrais donc pas que KSV se sépare de lui. Ce ne serait pas du tout raccord avec ses ambitions et ce serait une grosse perte. Alors que Stassin, vu son rendement et son état d’esprit… »

Laurent HESS

Il faut garder les deux !

« Plutôt que de choisir entre Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, l’AS Saint‑Étienne a tout intérêt à les garder tous les deux cet hiver, même si ça peut paraître utopique. Stassin, malgré l’intérêt de clubs comme le Paris FC ou Rennes, reste un attaquant prometteur qui pourrait faire la différence en Ligue 2 avec son profil, et l’ASSE n’est pas obligée de le vendre pour ses finances grâce au projet porté par Kilmer. Mais le Belge a la tête ailleurs, et ça se voit, ce qui est très dérangeant. Davitashvili, de son côté, est une arme offensive précieuse qui a déjà montré qu’il pouvait peser dans les rencontres et reste sous contrat, ce qui donne de la profondeur à l’attaque stéphanoise.

Sportivement, conserver les deux permettrait à Saint‑Étienne de maintenir une grande variété d’options offensives et d’augmenter ses chances de viser la remontée en Ligue 1, plutôt que de s’affaiblir en perdant l’un de ses profils clés en plein milieu de saison. Leur présence dans l’effectif est tout de même précieuse et offre quand même à Horneland de sacrées armes pour répondre aux différents défis de la L2″.

William TERTRIN