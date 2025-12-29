Pendant que le mercato se profile à grands pas, l’ASSE accélère en coulisses sur un renfort inattendu.

Le changement commence loin des terrains. À l’approche du mercato, l’ASSE ne se contente pas de réfléchir à son effectif professionnel ou à son staff. En interne, le club ligérien prépare une évolution stratégique majeure, portée par la nouvelle direction incarnée par Kilmer Sports. Et cette fois, la recrue ciblée pourrait transformer en profondeur l’image et le fonctionnement du club.

Après avoir récemment publié une offre pour recruter un chef de projet informatique, l’ASSE remet un coup d’accélérateur. Le club est désormais à la recherche d’un développeur web et digital pour renforcer son service IT. Un poste clé, pensé comme un levier de modernisation. Objectif affiché : faire évoluer l’image du club à travers ses différents canaux numériques, et surtout ses services web. En cette fin décembre, une offre d’emploi a été diffusée sur LinkedIn, preuve que le chantier est bien lancé. Dans le détail, le futur recrue aura pour mission d’assurer l’évolution et la maintenance des sites web du club. L’ASSE souhaite revoir en profondeur les interfaces de ses plateformes afin de proposer une navigation plus fluide et plus moderne.

Un recrutement discret… sur LinkedIN

L’idée est claire : apporter un regard neuf et une nouvelle vision sur l’utilisation des outils numériques du club. Ce profil devra également contribuer aux projets digitaux et marketing, notamment via des veilles technologiques, afin de proposer des solutions innovantes. L’expérience utilisateur est au cœur du projet, avec une volonté assumée de faciliter l’accès aux contenus et services proposés aux supporters et visiteurs. Le club souhaite aussi moderniser l’hébergement et renforcer la sécurité de ses plateformes. L’arrivée d’un développeur supplémentaire est perçue comme une opportunité de renouveler les méthodes de travail, d’améliorer le code et, in fine, de rendre l’expérience en ligne plus agréable et plus performante.

Côté profil, l’ASSE recherche un candidat disposant d’une formation ou d’une expérience en développement web, avec un intérêt marqué pour l’UX. Un plus non négligeable : la capacité à travailler également sur des applications mobiles. Enfin, le club a précisé les conditions d’emploi. Le poste est basé au Centre Sportif Robert Herbin, avec un temps de travail de 39 heures par semaine. Une disponibilité lors des jours de match à domicile est également mentionnée. Un recrutement discret, loin des projecteurs, mais qui en dit long sur la nouvelle direction prise par l’ASSE. À Saint-Étienne, la révolution ne se joue pas seulement sur la pelouse.