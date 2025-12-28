ASSE Mercato : un couteau suisse de génie pour cet hiver, son prix est connu !

L’AS Saint-Étienne surveille de près le phénomène Cédric Don, révélation de l’Hapoel Jerusalem en Israël. Le jeune ivoirien attise la convoitise de tout le marché, et les Verts entrent dans la danse.

Pourquoi Don agite le marché de l’ASSE

À l’aube d’un mercato d’hiver crucial, l’AS Saint-Étienne ne cache plus son intérêt pour Cédric Don, comme le rapporte le média VoetbalNieuws.be. À seulement 21 ans, ce milieu offensif polyvalent fait sensation en Israël. Titulaire lors de chaque match de championnat cette saison, il affiche déjà une maturité et une régularité qui séduisent de nombreux clubs européens. Capable de jouer à la fois sur un côté, dans l’axe ou plus haut sur le terrain, il incarne le profil moderne dont les Verts ont tant besoin pour muscler leur effectif, dans la perspective de la remontée en Ligue 1.

Le duel s’intensifie entre prétendants

L’ASSE n’est pas seule sur le dossier : Charleroi, le FC Bâle et Anderlecht sont, eux aussi, à l’affût pour enrôler Don. Tous veulent profiter de l’opportunité avant la fermeture du mercato israélien, plus précoce. La concurrence impose un tempo effréné et aucune erreur ne sera pardonnée. Chaque jour qui passe accentue la pression autour de cette perle en devenir.

Un profil explosif et ultra-polyvalent

Cédric Don n’est pas le genre de joueur formaté. Petit gabarit (1,67 m) mais énergie débordante, il se distingue par sa capacité à presser haut, à casser les lignes et à s’adapter à différents postes. Relayeur, ailier, voire faux numéro neuf ponctuellement : ce “couteau suisse” de génie a déjà séduit ses entraîneurs par sa faculté à dynamiser toutes les phases de jeu. En Israël, son repositionnement plus offensif a fait exploser ses statistiques et démontré son potentiel à tutoyer les standards des meilleurs espoirs africains.

Des statistiques qui donnent le tournis

La valeur de Don se mesure aussi en chiffres. Sur la saison : 15 matchs, 3 buts, 1 passe décisive. Un ratio d’influence directe sur près d’un tiers des réalisations de l’Hapoel Jerusalem. Depuis son arrivée, il cumule 71 titularisations et 18 buts, soit 0,22 but par match. Ses stats de la saison attestent de sa dimension offensive et de sa discipline : seulement un carton jaune, preuve de sa maturité tactique. Un atout rare à ce poste.

Un tarif élevé, la grande inconnue pour les Verts

Le club israélien ne compte pas brader son joyau. La barre est fixée à 2 millions d’euros, malgré des offres déjà supérieures, dont certaines à 2,2 millions, toutes refusées. L’Hapoel attend du concret et ne lâchera rien en dessous. Ce montant représente un investissement assez accessible pour Kilmer, qui envisage de lâcher une dizaine de millions cet hiver, avec l’occasion de miser sur un élément d’avenir. Pour réussir ce coup, il faudra convaincre vite.

Don, pari risqué ou accélérateur de projet pour l’ASSE ?

Faire venir Cédric Don, c’est parier sur un diamant brut : ni pur offensif, ni ailier classique, pas encore buteur attitré. L’histoire verte regorge de jeunes promesses qui n’ont pas toujours explosé. Mais cette fois, la course est plus disputée et l’ASSE sait qu’un coup de poker maîtrisé peut changer sa dynamique. Un pari onéreux mais potentiellement décisif : la suite du mercato révélera si Saint-Étienne aura su transformer l’essai.