À LA UNE DU 27 DéC 2025
[22:00]ASSE : Monnet-Paquet et Hamouma n’oublieront pas Jean-Louis Gasset
[21:00]RC Lens Mercato : une révélation des Sang et Or envoyée au Real Madrid !
[20:30]ASSE : la montée en Ligue 1 impossible avec Horneland, une stat le prouve !
[20:00]FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?
[19:30]OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?
[19:00]Real Madrid Mercato : coup dur pour Xabi Alonso, une décision est tombée !
[18:30]Stade Rennais, ASSE : les adieux poignants de Yann M’Vila à Jean-Louis Gasset
[17:55]CAN : le Sénégal et la RD Congo dos à dos, un ancien flop de l’OM a failli faire chuter ce recalé de l’ASSE !
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
ASSE : la montée en Ligue 1 impossible avec Horneland, une stat le prouve !

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 20:30
💬 Commenter
La première partie de saison de l’ASSE a de quoi interpeler. Et une stat aussi…

Avec 77 buts encaissés en championnat la saison dernière, l’AS Saint-Étienne avait pris l’eau et elle l’avait payé cash avec une relégation en Ligue 2. Mais ses investissements de cet été (25 M€ investis au Mercato) n’ont pas vraiment été couronnés de succès puisqu’avec 25 buts encaissés en 17 matchs, l’ASSE, meilleure attaque de L2, a la 3e plus mauvaise défense de son championnat. Seuls Amiens (26) et Guingamp (30) ont font pire lors de la première partie de saison.

Monter avec une si mauvaise défense, c’est du jamais vu

Toutefois, l’ASSE a bouclé la phase aller sur le podium de la Ligue 2, à la 3e place, et Eirik Horneland continue de croire en sa bonne étoile. « Le club est dans un processus de transition. On essaye de bâtir beaucoup de choses tout en ayant des résultats. Cette année à été assez folle. On est descendus en Ligue 2 mais on essaye d’avancer tous ensemble. Ce club mérite le succès et je suis très confiant par rapport à notre réussite. C’est une question de temps. Je crois au projet. Le propriétaire est investi, il y a une volonté de faire ce qu’il faut pour y arriver», avait expliqué le Norvégien après le match nul de l’ASSE contre Bastia (2-2). Un optimisme que ne conforte pas vraiment une stat sortie par L’Equipe en ce début de week-end. En effet, depuis l’instauration de la poule unique en Ligue 2 en 1993-94, aucune équipe n’est montée après avoir encaissé 25 buts lors des 17 premières journées. Alors à moins qu’Horneland ne parvienne enfin à resserrer les boulons…

