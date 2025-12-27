ASSE Mercato : l’enveloppe hivernale de Kilmer dévoilée, Stassin et Davitashvili menacés !

Du côté de l’ASSE, la rumeur gonfle : un plan d’action jamais vu se met en place pour transformer le club. Les dernières révélations signées Molina confirment que cet hiver, le marché pourrait tout changer dans la quête de la montée.

Molina lève le voile : Saint-Étienne vise un mercato hors normes

Il fallait un signal fort, il est venu des coulisses : selon Romain Molina, l’ASSE s’apprête à frapper un grand coup sur le marché hivernal, preuve d’une ambition retrouvée. Après un été marqué par neuf arrivées, treize départs et près de 20 millions d’euros investis, la direction du Forez accélère. Une nouvelle enveloppe – évaluée autour de dix millions d’euros supplémentaires – serait déjà mobilisée. L’objectif est limpide : combler les failles repérées lors de la première moitié de saison et offrir à Saint-Étienne toutes les armes pour la remontée.

Un effet domino international : l’ASSE à l’affût ?

Les révélations pointent aussi sur l’effet domino attendu en Europe. Comme le rappelle Peuple-Vert.fr, les mastodontes anglais, puissants en Premier League, s’apprêtent à libérer des joueurs et à provoquer des mouvements en cascade – Saint-Étienne pourrait bien en profiter. Les opportunités naissent autour des joueurs en manque de jeu, des prêts liés à la CAN ou à la Coupe du Monde, ou encore des talents étrangers en quête de rebond. L’équipe dirigeante des Verts affine sa stratégie, attentive à chaque ouverture pour renforcer l’effectif, notamment grâce à la flexibilité des prêts et aux bonnes affaires à saisir.

Stassin, Davitashvili, Ekwah : les cadres en question

Si le club prépare une vague de recrues, Molina révèle aussi des zones de tension internes. Le dossier Zuriko Davitashvili anime la chronique : après des approches multiples, son avenir commence sérieusement à s’écrire en pointillé. Lucas Stassin ne serait plus non plus jugé intransférable. Même constat pour Pierre Ekwah, immédiatement valorisé, qui surveille du coin de l’œil les prochains mouvements internes et externes.

Des profils ciblés pour changer la donne

Les indiscrétions avancent une stratégie précise : se renforcer sur les postes décisifs, en particulier en attaque, au milieu axial et sur les ailes défensives. Le club cherche à densifier ses lignes, viser la polyvalence et attirer de l’expérience. Le marché international reste scruté, avec la flexibilité d’ajuster la liste de priorités selon les départs potentiels. L’ASSE veut réduire les incertitudes, stabiliser son ossature et maximiser ses chances de réussite. Contrairement à la frilosité constatée ailleurs en Ligue 2, les Verts assument une politique ambitieuse, prêts à bousculer la hiérarchie.

Un hiver sous tension pour le projet stéphanois

À quelques jours de l’ouverture du mercato, la tension monte dans le Forez : jamais la détermination de l’ASSE n’a semblé aussi évidente. L’enjeu est majeur : sceller un effectif pour viser le retour dans l’élite, tout en assumant une redistribution des rôles chez les cadres.