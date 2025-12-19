À LA UNE DU 19 DéC 2025
ASSE Mercato : Davitashvili cash sur son avenir !

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 15:45
💬 Commenter

Zuriko Davitashvili était en conférence de presse ce vendredi. Le meilleur buteur de l’ASSE s’est notamment confié sur son avenir.

Auteur d’un doublé contra Bastia (2-2), Zuriko Davitashvili est l’homme en forme de l’ASSE en cette fin d’année. Le Géorgien a claqué 8 buts lors de cette première partie de saison, il est le meilleur buteur stéphanois de la phase aller, et le co-meilleur buteur de Ligue 2. Mais l’ancien Girondin sera-t-il toujours Stéphanois après le Mercato ? A cette question, Zuriko Davitashvili a donné un élément de réponse ce vendredi en conférence de presse.

Davitashvili ne pense pas du tout au Mercato

« Je ne pense pas du tout au Mercato, a-t-il soutenu. Mon objectif, c’est de continuer à travailler dur pour aider l’ASSE à atteindre ses objectifs. J’ai marqué 8 buts, c’est pas mal. C’est ni bien ni mal, c’est moyen. Je sais que je peux faire mieux. Je ne me suis pas fixé un nombre de buts. 15, 20 buts, c’est sûr que ce serait bien. Mais ce qui compte, c’est d’être performant, que ce soit en marquant ou en faisant marquer. Si je peux aider l’équipe, je serai content. Je me sens bien et je sais que je peux faire mieux. Ce qui compte, c’est de ramener le club en Ligue 1. Je vais donner le maximum pour le club et ce maillot. » Une vraie déclaration d’amour !

