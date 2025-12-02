ASSE Mercato : le plan secret de Kilmer Sports pour janvier a fuité, c’est du très lourd !

L’ASSE s’apprête à vivre un mercato hivernal stratégique, fait d’ajustements, de départs possibles et de renforts ciblés.

À l’ASSE, le mercato hivernal s’annonce bien plus mouvementé qu’annoncé. Selon les informations d’EVECT, Kilmer Sports prépare un marché d’ajustements… mais pas seulement. Première priorité : trouver une porte de sortie à deux joueurs clairement en difficulté, Dylan Batubinsika et Yvann Maçon. Les deux défenseurs, peu convaincants et en perte totale de confiance, ne devraient pas être retenus en cas d’offre acceptable.

Stassin et N’Guessan sur le départ ?

En parallèle, les dirigeants vont devoir gérer deux dossiers brûlants : Lucas Stassin et Djylian N’Guessan, tous deux très courtisés. Le Belge, en manque de temps de jeu, attire le Stade Rennais comme le Paris FC, ainsi que Stuttgart, tandis que le second a vu son nom revenir dans plusieurs cellules de recrutement, notamment en Angleterre et en Allemagne. Rien ne dit que l’ASSE cèdera… mais le mercato pourrait redistribuer les cartes.

L’ASSE attend 3 renforts en janvier

Et ce n’est pas tout. L’ASSE travaille déjà sur des renforts ciblés. Un milieu supplémentaire est attendu pour densifier l’entre jeu d’Eirik Horneland, mais aussi un joueur offensif capable d’apporter de la percussion et du réalisme. Enfin, un renfort défensif est également envisagé pour stabiliser une arrière-garde trop souvent en souffrance. En somme, Kilmer Sports prépare un mercato qui pourrait changer le visage des Verts pour les rapprocher de la Ligue 1 en fin de saison.