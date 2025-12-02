L’OGC Nice traverse l’une des pires périodes de son histoire récente. Plus qu’une série noire sportive, ces dernières heures ont vu la tension exploser : Foot Mercato affirme que Franck Haise, touché physiquement et moralement, envisage désormais de quitter le club !

Déroute sportive et violence : un vestiaire sous le choc

Le Gym s’enfonce dans la tourmente. Battus à Lorient, les Aiglons totalisent six revers de rang, toutes compétitions confondues. Mais au-delà du terrain, c’est dans la nuit azuréenne que le cauchemar s’amplifie. Au retour dans leur ville, plusieurs joueurs sont violemment pris à partie par des supporters furieux, tout comme le directeur sportif.

Dans un vestiaire déjà fragilisé par la spirale négative, ces débordements font l’effet d’un choc. Le collectif, meurtri, peine à se relever. La peur s’installe, la confiance s’effrite, la fracture interne s’élargit. L’atmosphère délétère a mis à nu la perte totale d’unité au sein du club.

Boga et Moffi ciblés : dépôts de plainte et ITT

Jérémie Boga et Terem Moffi deviennent les principales victimes de cette colère incontrôlable. Les deux joueurs, physiquement blessés, déposent plainte et se voient prescrire une incapacité totale de travail. La gravité des violences montre que la ligne rouge est franchie. Ces agissements, désormais sur la table des autorités, révèlent le profond malaise entre club et supporters.

Le club tente de reprendre la main avec un communiqué officiel, mais le mal semble fait. Pour en saisir les conséquences structurelles, la couverture détaillée de l’agression subie par Boga et Moffi par leurs propres supporters permet de comprendre la profondeur de la cassure.

Haise prêt à démissionner : un point de non-retour franchi ?

Au cœur de la tempête, Franck Haise tente de rassurer son groupe, mais le coach est profondément touché. En interne, l’entraîneur niçois affirme que la limite est dépassée. Sous contrat jusqu’en 2029, Haise réfléchit très sérieusement à quitter son poste. Ce n’est pas la première fois qu’il évoque cette possibilité : déjà secoué après une lourde défaite en Ligue Europa, il s’était ravisé.

Mais aujourd’hui, la violence dépassant la simple pression sportive, l’avenir de Haise sur le banc semble plus que jamais compromis. Son cheminement intérieur inquiète, tout comme la perspective d’un électrochoc qui pourrait laisser le groupe sans guide au pire moment. Pour mieux cerner les raisons ayant amené l’attaquant nigérian à Nice, il n’est pas inutile de revenir sur le choix déterminant de Moffi en début de saison.

L’avenir du Gym en suspens

Un sentiment de rupture irréversible domine désormais le club azuréen. Les traces laissées par cette crise sont profondes : confiance brisée entre public et équipe, cohésion interne fragilisée, climat anxiogène au quotidien. Si la démission de Haise se confirme, l’OGC Nice devra se réinventer et trouver rapidement une issue à la tourmente.

L’incertitude plane, alors que la pression ne faiblit pas. Pour Terem Moffi et ses coéquipiers, ces événements risquent de marquer un tournant. Le Gym reste suspendu à la décision de son entraîneur – sur fond de chaos, d’émotion et de blessure vive. Le destin du club n’a rarement paru aussi incertain.