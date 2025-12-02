ASSE : l’OGC Nice sans Franck Haise contre les Verts ? 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : l’OGC Nice sans Franck Haise contre les Verts ? 

FRanck Haise (OGC Nice)
Bastien Aubert
2 décembre 2025

L’OGC Nice traverse l’une des pires périodes de son histoire récente. Plus qu’une série noire sportive, ces dernières heures ont vu la tension exploser : Foot Mercato affirme que Franck Haise, touché physiquement et moralement, envisage désormais de quitter le club !

Déroute sportive et violence : un vestiaire sous le choc

Le Gym s’enfonce dans la tourmente. Battus à Lorient, les Aiglons totalisent six revers de rang, toutes compétitions confondues. Mais au-delà du terrain, c’est dans la nuit azuréenne que le cauchemar s’amplifie. Au retour dans leur ville, plusieurs joueurs sont violemment pris à partie par des supporters furieux, tout comme le directeur sportif.

Dans un vestiaire déjà fragilisé par la spirale négative, ces débordements font l’effet d’un choc. Le collectif, meurtri, peine à se relever. La peur s’installe, la confiance s’effrite, la fracture interne s’élargit. L’atmosphère délétère a mis à nu la perte totale d’unité au sein du club.

Boga et Moffi ciblés : dépôts de plainte et ITT

Jérémie Boga et Terem Moffi deviennent les principales victimes de cette colère incontrôlable. Les deux joueurs, physiquement blessés, déposent plainte et se voient prescrire une incapacité totale de travail. La gravité des violences montre que la ligne rouge est franchie. Ces agissements, désormais sur la table des autorités, révèlent le profond malaise entre club et supporters.

Le club tente de reprendre la main avec un communiqué officiel, mais le mal semble fait. Pour en saisir les conséquences structurelles, la couverture détaillée de l’agression subie par Boga et Moffi par leurs propres supporters permet de comprendre la profondeur de la cassure.

Haise prêt à démissionner : un point de non-retour franchi ?

Au cœur de la tempête, Franck Haise tente de rassurer son groupe, mais le coach est profondément touché. En interne, l’entraîneur niçois affirme que la limite est dépassée. Sous contrat jusqu’en 2029, Haise réfléchit très sérieusement à quitter son poste. Ce n’est pas la première fois qu’il évoque cette possibilité : déjà secoué après une lourde défaite en Ligue Europa, il s’était ravisé.

Mais aujourd’hui, la violence dépassant la simple pression sportive, l’avenir de Haise sur le banc semble plus que jamais compromis. Son cheminement intérieur inquiète, tout comme la perspective d’un électrochoc qui pourrait laisser le groupe sans guide au pire moment. Pour mieux cerner les raisons ayant amené l’attaquant nigérian à Nice, il n’est pas inutile de revenir sur le choix déterminant de Moffi en début de saison.

L’avenir du Gym en suspens

Un sentiment de rupture irréversible domine désormais le club azuréen. Les traces laissées par cette crise sont profondes : confiance brisée entre public et équipe, cohésion interne fragilisée, climat anxiogène au quotidien. Si la démission de Haise se confirme, l’OGC Nice devra se réinventer et trouver rapidement une issue à la tourmente.

L’incertitude plane, alors que la pression ne faiblit pas. Pour Terem Moffi et ses coéquipiers, ces événements risquent de marquer un tournant. Le Gym reste suspendu à la décision de son entraîneur – sur fond de chaos, d’émotion et de blessure vive. Le destin du club n’a rarement paru aussi incertain.

ASSEOGC Nice
#A la une#AVANT-MATCH

Les plus lus

FRanck Haise (OGC Nice)
ASSE...

ASSE : l’OGC Nice sans Franck Haise contre les Verts ? 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Ligue 1...

OM, PSG, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : grande nouvelle en vue de la CAN ! 

Par Bastien Aubert
Vue panoramique de l'Allianz Riviera.
ASSE...

ASSE : ambiance lunaire pour le match de Coupe à Nice ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Ligue 1 : le RC Lens peut-il vraiment croire au titre cette saison ?

Par Bastien Aubert
FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine Yamal craque pour les MILFs !
Compétitions...

FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine Yamal craque pour les MILFs !

Par Bastien Aubert
FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha

Par Laurent Hess
Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir
Liga...

Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir

Par Laurent Hess
Anthony Lopes (FC Nantes)
FC Nantes...

OL – FC Nantes (3-0) : l’hommage poignant d’Anthony Lopes aux supporters lyonnais 

Par Bastien Aubert
Abdul Samed, Moffi et Boga avant un match de l'OGC Nice à l'Allianz Riviera.
Ligue 1...

Agression, plainte, racisme… l’incroyable crise qui secoue l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, tapant dans la main de Ronald Araujo après son expulsion à Chelsea.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Araujo, un départ inévitable en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Les Bleus et Didier Deschamps célébrant la qualification pour le Mondial 2026.
Equipe de France...

Equipe de France : l’IA torpille les espoirs de sacre à la Coupe du monde 2026

Par Raphaël Nouet
Clément Turpin lors de Monaco-PSG.
Ligue 1...

PSG : l’arbitrage revient hanter les Parisiens après Monaco

Par Raphaël Nouet
John Textor et Michele Kang lors d'un match des féminines de l'OL.
Ligue 1...

Textor, Kang, Fofana, Morton… nouvelles révélations sur la santé de l’OL !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland lors d'un échauffement des joueurs de l'ASSE.
ASSE...

ASSE : un club européen vise Horneland !

Par Raphaël Nouet
Une représentation du trophée de la Coupe de France avant la finale de 2024.
FC Nantes...

OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, OL, ASSE : le tirage des 32es de finale de la Coupe de France

Par Raphaël Nouet
Waldemar Kita mécontent lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
ASSE...

Les infos du jour : Kita (FC Nantes) et Endrick (Real Madrid) craquent, l’OM et le PSG attaqués, Mbappé a dérapé

Par Raphaël Nouet
Douglas Augusto en action sous le maillot du FC Nantes la saison dernière.
FC Nantes...

FC Nantes : Douglas Augusto donne triplement des regrets aux Canaris

Par Raphaël Nouet
Thiago Silva, retourné dans son club formateur, le Fluminense, saluant le public.
Mercato...

Thiago Silva prive le PSG d’un défenseur prometteur

Par Raphaël Nouet
Malick Fofana au moment de sa sortie du terrain, lors du match OL-Strasbourg.
Ligue 1...

OL : énorme coup dur pour Fofana ?

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé célébrant son but sur la pelouse de Gérone.
Liga...

Real Madrid : Mbappé, une nouvelle insulte qui pourrait coûter cher

Par Raphaël Nouet
La joie des Stéphanois après un but contre Nancy.
ASSE...

ASSE : les Verts dévoilent un nouveau maillot à but caritatif

Par Raphaël Nouet
Will Still et Pierre Sage saluant les joueurs la saison dernière au terme de Lyon-Lens.
Ligue 1...

RC Lens : Still a prêté main forte à Sage pour un record !

Par Raphaël Nouet
Dusan Vlahovic en pleurs après sa sortie sur blessure lors de Juventus-Cagliari.
Mercato...

PSG Mercato : une cible offensive out jusqu’en mars !

Par Raphaël Nouet
Le président du LOSC, Olivier Létang, en plein appel téléphonique au Havre.
Ligue 1...

OM : Létang (LOSC) met la pression avant le choc !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet