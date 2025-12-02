Les graves incidents s’étant produits à Nice dimanche soir et ayant impliqué les ultras pourraient entraîner une réaction de l’OGCN. Ce qui pourrait impacter directement le 32e de finale de Coupe de France entre les Aiglons et l’ASSE.

Hier soir, l’AS Saint-Etienne a hérité d’un tirage très compliqué en 32es de finale de la Coupe de France. Car non seulement l’OGC Nice est un club de Ligue 1 mais, en plus, les déplacements sur la Côte d’Azur ne réussissent guère aux Verts. Mais quelques minutes après ce tirage, les médias ont révélé qu’une grosse altercation a opposé ultras niçois aux joueurs dimanche soir, après leur retour de Lorient (1-3) où ils avaient subi une sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

Les ultras niçois sanctionnés ?

Toutes les informations concernent directement l’AS Saint-Etienne. D’abord, deux Niçois, Terem Moffi et Jérémie Boga, ont été frappés, peut-être victimes d’insultes racistes. Ils ont porté plainte contre X lundi et sont en ITT, jusqu’à vendredi pour le second et jusqu’à dimanche pour le premier. Il s’agit des deux meilleurs éléments offensifs du Gym. S’ils décident de ne plus rejouer pour le club après cette altercation, ce sera tout bénéfice pour l’ASSE. Et puis, quel sera l’impact de cette crise sur le reste de l’effectif ? Les Verts affronteront l’OGC Nice dans vingt jours, ça laisse peu de temps pour redresser la barre…

Surtout, l’ambiance pourrait être lunaire à l’Allianz Riviera. Parce que le Gym pourrait sanctionner ses ultras, par exemple en fermant la tribune où siège la Populaire Sud. L’Equipe évoque même la possibilité d’une dissolution pour un groupe qui se distingue en mal depuis des années (agression de Payet et envahissement du terrain en 2021, banderole raciste en 2024…). Sachant qu’il s’agit du seul groupe animant l’Allianz Riviera, l’ambiance pourrait être sacrément tristounette le 21 ou 22 décembre. D’autant que les supporters verts devraient être interdits de déplacement vus les antécédents, notamment en novembre 2013…