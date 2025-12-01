ASSE : quel Vert a marqué le plus de points contre Ecotay-Moingt ?
ASSE : quel Vert a marqué le plus de points contre Ecotay-Moingt ?

ASSE : quel Vert a marqué le plus de points contre Ecotay-Moingt ?
Laurent Hess
1 décembre 2025

L’ASSE a atomisé les amateurs d’Ecotay-Moingt (11-1) samedi soir en Coupe de France. Certains joueurs en ont profité pour se montrer. Qui a marqué le plus de points aux yeux d’Eirik Horneland ? C’est notre débat…

« Igor Miladinovic »

« Igor Miladinovic a marqué des points face aux amateurs d’Ecotay-Moingt en étant aligné en sentinelle. Déjà intéressant en seconde période contre Quetigny, son apport avait été souligné par Eirik Horneland. Face à une opposition faible ce samedi, il a pu pleinement exprimer ses qualités : projection vers l’avant, orientation du jeu, maîtrise dans les petits espaces et même buteur à la clé. Le « Vitinha du pauvre » a fluidifié le jeu de l’ASSE tout en apportant de la verticalité. 

Alors que le poste de sentinelle sera une priorité du mercato hivernal, Miladinovic pourrait servir d’alternative crédible à Mahmoud Jaber, permettant potentiellement à ce dernier de jouer plus haut aux côtés d’Aimen Moueffek. Je noterai également que dans le jeu courant, le milieu de poche serbe apporte plus de dynamisme que Florian Tardieu, que je trouve plus fiable sur coups de pied arrêtés mais beaucoup plus neutre dans le jeu. »

Bastien AUBERT

« Ben Old »

« Je suis d’accord avec Bastien : Miladinovic a vraiment été intéressant en première mi-temps dans un rôle de sentinelle et il mériterait d’être revu à ce poste où Jaber n’a pas vraiment de concurrent. El Jamali a sans doute marqué des points avec son doublé, d’autant qu’il a été à l’origine directe de deux autres buts. Bien que plus neutre, Eymard a été intéressant lui aussi, alors que Cardona, avec ses 5 passes décisives, a régalé et confirmé qu’il avait été incompréhensible qu’Horneland lui fasse enchaîner cinq matches sur le banc cet automne…

Mais Ben Old, avec ses 4 buts, a forcément marqué des points. Le Kiwi n’avait pas débuté depuis longtemps dans le Chaudron, il n’avait eu droit qu’à des miettes ces dernières semaines. On pouvait se demander quel était son véritable niveau, vu son faible bilan depuis son arrivée (1 but, 1 passe décisive en 24 matchs). Samedi soir, le très faible niveau d’Ecotay-Moingt a évidemment contribué à ce qu’il signe un quadruplé, mais quand même… La prestation de Ben Old devrait lui permettre de « gratter » plus de temps de jeu, dans un couloir gauche où Zuriko Davitashvili ne flambe plus très souvent, au point d’être le joueur qui a le plus faible ratio titularisations-points de l’ASSE depuis le début de la saison. Old a également ajouté une passe décisive à son quadruplé. Sa relation avec ses coéquipiers, Cardona notamment, a été intéressante. Il demande donc à être revu. Pourquoi pas dès ce week-end à Dunkerque ? »

Laurent HESS

