ASSE : un club européen vise Horneland !
OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, OL, ASSE : le tirage des 32es de finale de la Coupe de France

Une représentation du trophée de la Coupe de France avant la finale de 2024.
Raphaël Nouet
1 décembre 2025

Ce lundi à 19h a eu lieu le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, qui voit l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Le voici.

Moment toujours très attendu dans une saison, le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, qui voit les clubs de L1 entrer dans la danse (alors que ceux de L2 ont déjà disputé deux tours et les amateurs… huit !), vient de se dérouler. Une seule affiche entre clubs de L1 : Auxerre-Monaco. Et une autre qui sent la poudre entre Nice et l’ASSE. Pour rappel, les 32es clôtureront l’année footballistique en France puisqu’ils se joueront les samedi 21 et dimanche 22 décembre.


St-Cyr-Collonges-Mont d’Or-OL
Grenoble-Nancy
Bourg-en-Bresse-OM
Mérignac-Istres
La Duchère-Toulouse
OGC Nice-Saint-Etienne
Le Puy-Girondins
Auxerre-Monaco
Bassin d’Arcachon-Hauts Lyonnais
Canet-Montpellier
Chantilly-Freyming
Bresheim-Metz
Marcq-en-Baroeul – Troyes
Béthune-Sochaux
Feignies-Lens
Croix Football-Reims
Strasbourg-Dunkerque
Raon L’Etape-Paris FC
Orléans-Dieppe
Le Havre-Amiens
Saint-Maur-Lusitanos-LOSC
Concarneau-Nantes
Vendée Foot-PSG
Perigny-Le Mans
Les Herbiers-Angers
Bayeux-Blois
Le Gosier-Lorient
Montreuil ou Granville-Chauvigny
Les Sables-Rennes
Pontivy-Bastia
Avranches-Brest
Guingamp-Laval

