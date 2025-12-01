OM, PSG, RC Lens, FC Nantes, OL, ASSE : le tirage des 32es de finale de la Coupe de France

Ce lundi à 19h a eu lieu le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, qui voit l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Le voici.

Moment toujours très attendu dans une saison, le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France, qui voit les clubs de L1 entrer dans la danse (alors que ceux de L2 ont déjà disputé deux tours et les amateurs… huit !), vient de se dérouler. Une seule affiche entre clubs de L1 : Auxerre-Monaco. Et une autre qui sent la poudre entre Nice et l’ASSE. Pour rappel, les 32es clôtureront l’année footballistique en France puisqu’ils se joueront les samedi 21 et dimanche 22 décembre.



St-Cyr-Collonges-Mont d’Or-OL

Grenoble-Nancy

Bourg-en-Bresse-OM

Mérignac-Istres

La Duchère-Toulouse

OGC Nice-Saint-Etienne

Le Puy-Girondins

Auxerre-Monaco

Bassin d’Arcachon-Hauts Lyonnais

Canet-Montpellier

Chantilly-Freyming

Bresheim-Metz

Marcq-en-Baroeul – Troyes

Béthune-Sochaux

Feignies-Lens

Croix Football-Reims

Strasbourg-Dunkerque

Raon L’Etape-Paris FC

Orléans-Dieppe

Le Havre-Amiens

Saint-Maur-Lusitanos-LOSC

Concarneau-Nantes

Vendée Foot-PSG

Perigny-Le Mans

Les Herbiers-Angers

Bayeux-Blois

Le Gosier-Lorient

Montreuil ou Granville-Chauvigny

Les Sables-Rennes

Pontivy-Bastia

Avranches-Brest

Guingamp-Laval