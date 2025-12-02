ASSE : l’OGC Nice sans Franck Haise contre les Verts ? 
OM, PSG, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : grande nouvelle en vue de la CAN ! 

Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Bastien Aubert
2 décembre 2025

La FIFA a tranché : les clubs pourront garder leurs internationaux africains jusqu’au 15 décembre. Un énorme soulagement pour plusieurs cadors de Ligue 1… et un vrai renfort inattendu juste avant une période cruciale.

Une bouffée d’oxygène inespérée pour les clubs français en vue de la CAN. À quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des nations, la FIFA a fait basculer le scénario : les clubs pourront finalement conserver leurs joueurs concernés jusqu’au 15 décembre. Une décision tardive, inattendue… mais capitale.

Pour des clubs comme le PSG, l’OM, l’OL, le Stade Rennais, l’ASSE ou le RC Lens, la nouvelle tombe au meilleur moment. Et à Marseille en particulier, c’est un cadeau XXL : Pierre-Emerick Aubameyang et Nayef Aguerd seront bel et bien disponibles pour l’Union Saint-Gilloise le 9 décembre, puis pour le choc contre l’AS Monaco le 14 décembre. Deux rencontres cruciales, deux cadres préservés, et un OM qui souffle enfin un peu dans un calendrier infernal.

Le FC Nantes peut souffler 

Au FC Nantes aussi, c’est une éclaircie bienvenue. Le club craignait de devoir se passer de Chidozie Awaziem et Mostafa Mohamed pour le déplacement à Angers le 12 décembre. Le doute est désormais levé : les deux internationaux pourront tenir leur place avant de rejoindre leurs sélections respectives. Ils seront libérés seulement après, juste avant le 32e de finale de Coupe de France disputé le week-end du 20 décembre.

Une chose est sûre : cette décision change la donne. Les clubs français pourront s’appuyer sur leurs forces en présence pour franchir un virage important de la saison, avant de devoir gérer la tempête CAN dans la foulée.

