OL Mercato : Endrick (Real Madrid) a craqué… une bonne nouvelle pour les Gones !
Raphaël Nouet
1 décembre 2025

Hier, lors de Gérone-Real Madrid (1-1), Endrick, qui est resté sur le banc toute la rencontre, a été vu en train de pleurer. Car frustré par son temps de jeu ?

Les images, diffusées ce lundi, ont ému même les supporters du FC Barcelone ! On voit Endrick, engoncé dans sa parka et avec un cache-cou remonté jusqu’au nez, pleurer pendant Gérone-Real Madrid (1-1). La raison ? Certainement le fait que, malgré l’obligation de marquer pour s’imposer en Catalogne et reprendre la tête de la Liga, Xabi Alonso ne l’a pas fait entrer en jeu. S’il avait encore des doutes, l’attaquant de 19 ans n’en a plus : le mieux pour lui sera bien de quitter la Maison Blanche en janvier. Direction Lyon.

Un joueur très revanchard !

Pour les Gones, cette scène émouvante est une bonne nouvelle, même s’il ne faut jamais se réjouir du malheur d’autrui. Car Paulo Fonseca et son staff savent qu’ils vont récupérer un mort de faim, qui veut désespérément jouer au football. Cela fait un an et demi qu’Endrick est arrivé au Real Madrid, un an et demi qu’il est confiné au banc car Kylian Mbappé ne sort jamais et que ses entraîneurs ne le font pas jouer ailleurs. Un an et demi qu’il ronge son frein. A force, il a fini par craquer. Mais nul doute que cette frustration se transformera en rage de vaincre (et envie de prouver !) quand il portera le maillot de l’OL.

La seule interrogation concernant Endrick pour les Lyonnais réside dans sa capacité à enchaîner. Car s’arrêter de jouer ou presque pendant un an et demi, ça ne pardonne pas au niveau professionnel. Quand un joueur est blessé, il lui faut quasiment autant de temps pour retrouver son meilleur niveau. Endrick, lui, n’aura que six mois pour prouver à l’OL qu’il a bien fait de miser sur lui…

