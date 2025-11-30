L’OL ne gâche pas sa fête face au FC Nantes, les notes du match

Ce dimanche soir, en clôture de la 14ème journée de Ligue 1, l’OL s’est relancé dans la course à l’Europe en venant à bout du FC Nantes (3-0) pour le match de ses 75 ans. Un match qui a tourné cette fois-ci favorablement pour les Gones sur l’arbitrage VAR (carton rouge pour les Canaris et but du 3-1 refusé à Deuff). Ce qu’il faut retenir du match.

Note du match : 14/20

Homme du match : Martin Satriano (7)

Les Tops :

Abner (7) : deuxième but en deux matchs pour le Brésilien, qui est le grand bénéficiaire du changement de système de jeu et du passage vers une défense à trois. Ce rôle de piston est parfait pour ses qualités de contre-attaquant.

Satriano (7) : on ne va pas aller jusqu’à dire que l’Uruguayen a fait un grand match mais il a enfin débloqué son compteur en Ligue 1 d’un retourné acrobatique bizarre (71ème) puis d’un extérieur en force sous la barre de Lopes (78ème) et il nous a encore crédité d’une prestation pleine d’envie, avec des replis défensifs et des décrochages. De quoi lui donner un peu de répit face aux critiques ?

Tessmann (7) : l’Américain nous a encore crédité d’une très solide prestation dans l’axe central. Très concentré, fort dans la relance, bon dans sa capacité à casser des lignes sur ses passes… Pour l’instant, c’est un sans-faute à ce poste. On a cependant une petite crainte suite à sa sortie.

Hateboer (6,5) : le Néerlandais a aussi profité du changement de système pour revenir à un registre où il excellait à l’Atalanta Bergame. Résultat ? Un match incisif dans les débordements, un carton rouge provoqué et une bien meilleure impression d’ensemble que sur ses deux autres apparitions cette saison.

Abline (6) : dans une équipe en difficulté, l’ancien Rennais a quand même fait des différences et est même passé proche de donner un but au jeune Deuff sans une intervention de la VAR.

Les Flops :

Mwanga (2) : le milieu prêté par Strasbourg a payé très cher son pied avant sur Hans Hateboer (43ème). Un carton rouge direct qui a mis en difficulté les Canaris sur ce match.

Lahdo (3) : opposé à Nicolas Tagliafico dans son couloir, le Suédois n’a fait aucune différence. Remplacé avant l’heure de jeu par Herba Guirassy.

Cozza (3,5) : le latéral gauche des Canaris a énormément pris le bouillon dans son couloir gauche face à Hans Hateboer et Pavel Sulc. C’est de son côté que la lumière est venue pour Lyon en début de deuxième période.

Les notes :

OL : Greif (5,5) – Tessmann (7, puis Merah (90ème)), Niakhaté (6), Tagliafico (6) – Hateboer (6,5, puis Maitland-Niles (72ème)), Morton (6,5, puis Mangala (85ème)), De Carvalho (5,5, puis A.Moreira (72ème)), Abner (7) – Tolisso (6), Sulc (6,5) – Satriano (7, puis Karabec (85ème)).

FC Nantes : Lopes (5,5) – Amian (4), Awaziem (4), Tati (4, puis M.Mohamed (89ème)), Cozza (3,5) – Mwanga (2), Kwon (5, puis Radakovic (78ème)), Lepenant (4,5, puis Centonze (89ème)) – Lahdo (3, puis Guirassy (59ème)), Abline (6), El Arabi (5, puis Deuff (59ème)).