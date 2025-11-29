Si l’OL semblait bien parti pour le prêt d’Endrick (Real Madrid) au mercato hivernal, le dossier n’est pas pour autant bouclé à 100%… à cause d’Arsenal.

L’optimisme béat de l’OL au sujet d’Endrick a sérieusement pris un coup. Rien n’est encore signé avec le Real Madrid, qui souhaite attendre la trêve hivernale avant de finaliser la décision. Une marge de manœuvre dangereuse qui laisse du temps à la concurrence… et celle-ci ne s’est pas fait attendre.

Arsenal débarque dans la course

Selon Media Foot, le club anglais surveille de très près la situation. Avec un profil comme celui d’Endrick, explosif, jeune et ultra prometteur, les Gunners seraient prêts à entrer en action. Et l’OL le sait : sur le plan sportif comme financier, Arsenal peut proposer un cadre infiniment plus attractif, que ce soit en termes de salaire, de projet ou de visibilité européenne.

L’OL face à une situation critique

Les dirigeants lyonnais restent en lice et n’ont pas dit leur dernier mot. L’intérêt du Real Madrid pour un prêt en Ligue 1, avec un temps de jeu conséquent, pourrait jouer en faveur d’un club comme Lyon, où Endrick serait immédiatement un élément central du projet. Mais le rapport de force est inégal : Arsenal dispose d’un poids financier bien supérieur et d’une vitrine internationale.

Un mercato sous haute tension

L’OL met tout en œuvre pour convaincre, insistant sur les garanties sportives et la volonté de placer Endrick au cœur de l’effectif dès janvier. Mais la partie est loin d’être bouclée. La plus petite hésitation du Real Madrid ou un offre express des Gunners pourrait tout faire basculer.