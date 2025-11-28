OL – Mercato : Vers un transfert surprise à 4,3 M€ ?

Lyon dans la tourmente mais toujours ambitieux

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a dû composer avec une situation financière délicate. Entre contraintes imposées par la DNCG et mercato limité, le club n’a pu se renforcer qu’à travers une série de prêts intelligemment négociés.

Parmi eux, un joueur a non seulement convaincu sur le terrain… mais a aussi déclaré sa flamme au club rhodanien.

Malgré un très bon début de saison, l’OL traverse actuellement une période plus compliquée : seulement une victoire sur les cinq derniers matchs de Ligue 1 et une 7e place qui laisse encore planer l’espoir d’une qualification européenne. Avec un effectif décimé par les blessures, Paulo Fonseca fait pourtant au mieux pour maintenir le club dans la course aux objectifs.

Adam Karabec, l’une des révélations du début de saison

Dans cet OL bousculé, certains joueurs se distinguent nettement : Corentin Tolisso, Pavel Sulc… et surtout Adam Karabec.

Prêté par le Sparta Prague, l’ailier tchèque de 22 ans s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse dans la rotation lyonnaise.

Avec au compteur :

16 matchs disputés

12 titularisations

1 but

2 passes décisives

Karabec profite pleinement du manque de profondeur offensive pour s’affirmer. Sa progression est d’autant plus marquante qu’il trouve une réelle cohérence dans le jeu lyonnais.

Un joueur déjà conquis par Lyon

En conférence de presse, à la veille d’un match d’Europa League face au Maccabi Tel-Aviv, Karabec n’a pas caché son désir de s’inscrire dans le projet lyonnais :

« Je suis très content depuis mon arrivée. Si c’est possible de rester, j’en serai très heureux. Je pense que j’ai encore beaucoup de travail à accomplir ici, et je ne m’imagine pas ailleurs qu’à Lyon. »

Il dévoile également les axes sur lesquels il s’améliore depuis son arrivée : davantage de courses, plus de verticalité et une implication accrue dans les combinaisons offensives.

Une option d’achat accessible… mais une priorité encore floue

Le contrat de prêt de Karabec inclut une option d’achat à 3,5 M€, pouvant grimper à 4,3 M€ bonus compris. Sur le papier, un montant très raisonnable au vu de la qualité et du potentiel du joueur.

Mais un obstacle majeur subsiste :

👉 la DNCG oblige l’OL à vendre avant d’acheter.

Dans ce contexte, lever l’option d’achat de Karabec n’est pas la priorité immédiate, même si son profil plaît en interne et que lui-même souhaite ardemment poursuivre l’aventure.

Karabec, une belle histoire en devenir ?

Si l’OL parvient à équilibrer ses comptes à temps, ce transfert pourrait bien être l’un des premiers mouvements du mercato lyonnais.

Un joueur performant, impliqué, jeune, à coût maîtrisé… et déjà amoureux du maillot : la combinaison parfaite.

Reste à savoir si le club pourra concrétiser cette belle opportunité avant de se faire doubler ou de devoir revoir ses priorités.