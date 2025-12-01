L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !
OL – FC Nantes (3-0) : Pierre Ménès tranche la polémique arbitrale et l’avenir du FCN en Ligue 1 

L'OL a rossé le FC Nantes
Bastien Aubert
1 décembre 2025

Pierre Ménès a livré une analyse au vitriol de la lourde défaite du FC Nantes face à l’OL (0-3), ce dimanche au Groupama Stadium.

Ils espéraient se relancer, ils sont repartis humiliés. Lourdement battus par l’OL ce dimanche au Groupama Stadium (0-3), les joueurs du FC Nantes ont pris une claque qui relance Lyon… et plonge les Canaris en plein doute. Après la rencontre, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots. 

OL, un anniversaire pleinement réussi

« Lyon a très facilement battu Nantes, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. Une victoire d’instruite avec patience par les Lyonnais, avec de très beaux tifos et de belles animations. » Le décor est planté. Un OL appliqué, dominateur, et un FC Nantes en totale incapacité de rivaliser. Face aux difficultés dans le jeu, Ménès dénonce une approche catastrophique du FC Nantes : « La tactique de Nantes, si tant est qu’on puisse appeler ça une tactique, était de balancer le ballon le plus loin possible en espérant qu’Abélien fasse un exploit. Il a beaucoup de qualités mais c’est injouable pour lui dans une équipe aussi faible dans le jeu. »

« L’expulsion de Mwanga est assez justifiée »

Un constat brutal qui illustre un plan de jeu inexistant, un manque de créativité et une dépendance alarmante à un seul joueur. D’après Ménès, l’expulsion de Junior Mwanga en fin de première période, fustigée par Waldemar Kita, n’a fait que précipiter la chute des Canaris. « L’expulsion de Mwanga, suite à un pied haut sur Hateboer, à mon sens assez justifiée, n’a pas aidé les choses pour des Nantais qui se sont logiquement effondrés après l’ouverture du score d’Abner. »

Ménès craint le pire pour le FC Nantes 

À 10 contre 11, le FC Nantes a totalement craqué, sans réaction ni leader pour stabiliser le navire. Pendant que l’OM se remet dans la course vers le haut du tableau, les Canaris, eux, flirtent dangereusement avec le bas. Et Ménès craint une relégation en Ligue 2 en fin de saison : « Lyon se replace au classement mais Nantes est aujourd’hui en situation de barragiste et j’ai bien peur qu’à force de jouer avec le feu, nos amis nantais finissent cuits-cuits comme les Canaris. Pauvre vanne, ce n’est pas très drôle pour Nantes. » Une pique finale, à moitié ironique, à moitié lucide…

