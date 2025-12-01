FC Nantes : les Kita ont fixé un ultimatum à Luis Castro !

Le FC Nantes traverse une nouvelle zone de turbulences cette saison. La confiance accordée à Luis Castro vacille, plombée par une série noire, tandis que les échéances de décembre s’annoncent déjà décisives aussi bien pour le club que pour son entraîneur.

Une défaite à Lyon qui plonge le FC Nantes dans l’incertitude

Le naufrage à Lyon (0-3), avec une équipe réduite à dix dès la pause suite à une expulsion, marque un nouveau coup dur pour le FC Nantes. Au-delà du score, c’est la manière et les circonstances – des faits d’arbitrage contestés, un manque d’impact collectif – qui inquiètent. Résultat, les Canaris glissent dans la zone rouge, en position de barragistes, avec une spirale inquiétante : seulement une victoire sur les onze derniers matchs de Ligue 1.

L’avenir de Luis Castro : pas de décision immédiate

Recruté cet été pour reconstruire un collectif conquérant, Luis Castro vit un premier vrai test à la tête du FCN. Protégé par son bail longue durée, signé jusqu’en 2027 avec option, le technicien portugais ne sera pas poussé vers la sortie dans l’immédiat. Selon L’Équipe, la direction souhaite éviter la panique, confirmant sa confiance pour le court terme.

Pas de révolution attendue avant Noël. Un point sera fait à la trêve afin d’évaluer la situation, avec l’idée, en coulisse, d’apporter des ajustements lors du prochain mercato hivernal. Une stratégie assumée : analyser à froid, puis agir, si la dynamique ne s’inverse pas d’ici là.

Un mois de décembre crucial pour le FC Nantes

Décembre s’annonce comme le juge de paix. Objectif urgent : stopper la glissade et ne pas aborder la trêve en position de barragiste. Les matchs à venir auront valeur de test pour le groupe et son entraîneur mais ce calendrier tendu laisse peu de marge d’erreur. La trêve de Noël pourrait ainsi faire basculer la saison nantaise.