Alors que Waldemar Kita a fustigé en grand l’arbitrage après la défaite du FC Nantes face à l’OL ce dimanche (0-3), Luis Castro a fait une annonce forte sur son avenir personnel.

Le FC Nantes s’enfonce dans la crise. Après une nouvelle défaite cinglante contre l’OL ce dimanche (0-3), le club affiche un bilan alarmant : seulement 11 points après 14 journées, son plus mauvais départ depuis la saison 2006-2007, juste avant l’arrivée de Waldemar Kita.

Alors que le président du FC Nantes s’est emporté contre l’arbitrage, c’est Luis Castro qui a capté toute l’attention avec une déclaration choc sur son futur à la tête de l’équipe. Face aux journalistes, le coach des Canaris a d’abord évoqué les difficultés liées à son groupe : « Elle ne va pas seulement nous faire mal sur ce match. Il va manquer au moins le prochain. Johann Lepenant est revenu mais Louis Leroux est blessé et là nous perdons Junior : nous n’avons jamais nos onze joueurs, il se passe toujours quelque chose. »

Entre blessures et suspensions, le coach du FC Nantes voit ses options s’amenuiser, et le manque de continuité pèse lourd sur les performances des Canaris. Castro a toutefois refusé de tomber dans le même registre que Kita : « Je ne veux pas parler d’arbitrage, franchement ça ne sert à rien. »

« C’est au président de prendre sa décision »

Mais la suite de ses propos a fait l’effet d’une bombe et laisse planer un doute sur sa présence à long terme : « Je continue à faire mon travail, je ne panique pas dans une situation difficile, comme je ne suis pas très heureux quand ça va bien, je garde la tête froide. Je réfléchis beaucoup sur les questions que je peux contrôler. C’est comme pour l’arbitrage, je ne peux pas contrôler. Là, c’est au président de prendre sa décision. »

En renvoyant la balle à Waldemar Kita, Castro marque une distance nette : il ne souhaite plus être le seul à assumer la responsabilité des résultats. La réception du RC Lens samedi prochain à La Beaujoire sera scrutée de très près.