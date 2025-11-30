FC Nantes : Castro sur la sellette, un ex du Stade Rennais se positionne !

Sur la sellette au FC Nantes, Luis Castro pourrait jouer son avenir face à l’OL (20h45). Christophe Lollichon, passé par le Stade Rennais, analyse la situation du coach des Canaris.

Luis Castro pourrait jouer son avenir face à l’OL. S’il ne se sent pas menacé, l’entraîneur du FC Nantes se sait sur la sellette en raison des mauvais résultats de son équipe depuis le début de la saison. Interrogé sur sa situation précaire sur le banc des Canaris, Christophe Lollichon a livré son analyse.

« Mais il est tout à fait en mesure de changer si c’est nécessaire, Luis Castro n’est pas quelqu’un de figé dans ses intentions, estime l’actuel entraîneur des gardiens à Dunkerque. Maintenant, a-t-il, à Nantes, les joueurs pour faire ce qu’il veut ? S’il passe décembre, il faut espérer qu’on puisse lui donner un peu de carburant supplémentaire. »

Lollichon connaît bien Castro pour l’avoir côtoyé à Dunkerque avant son départ pour le FC Nantes cet été. Il sait sa résilience et estime que son projet de jeu peut prendre du temps. « Demba Ba (le directeur du football) était persuadé que c’était l’homme de la situation, poursuit-t-il. Luis ressent la pression mais il croit en ce qu’il fait. » En somme, l’ancien Rennais milite pour que les dirigeants du FC Nantes le maintiennent en poste le plus longtemps possible.