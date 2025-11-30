FC Nantes : Castro sur la sellette, un ex du Stade Rennais se positionne !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : Castro sur la sellette, un ex du Stade Rennais se positionne !

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match au Havre.
Bastien Aubert
30 novembre 2025

Sur la sellette au FC Nantes, Luis Castro pourrait jouer son avenir face à l’OL (20h45). Christophe Lollichon, passé par le Stade Rennais, analyse la situation du coach des Canaris.

Luis Castro pourrait jouer son avenir face à l’OL. S’il ne se sent pas menacé, l’entraîneur du FC Nantes se sait sur la sellette en raison des mauvais résultats de son équipe depuis le début de la saison. Interrogé sur sa situation précaire sur le banc des Canaris, Christophe Lollichon a livré son analyse.

« Mais il est tout à fait en mesure de changer si c’est nécessaire, Luis Castro n’est pas quelqu’un de figé dans ses intentions, estime l’actuel entraîneur des gardiens à Dunkerque. Maintenant, a-t-il, à Nantes, les joueurs pour faire ce qu’il veut ? S’il passe décembre, il faut espérer qu’on puisse lui donner un peu de carburant supplémentaire. »

Lollichon connaît bien Castro pour l’avoir côtoyé à Dunkerque avant son départ pour le FC Nantes cet été. Il sait sa résilience et estime que son projet de jeu peut prendre du temps. « Demba Ba (le directeur du football) était persuadé que c’était l’homme de la situation, poursuit-t-il. Luis ressent la pression mais il croit en ce qu’il fait. » En somme, l’ancien Rennais milite pour que les dirigeants du FC Nantes le maintiennent en poste le plus longtemps possible.

FC NantesLigue 1Stade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro sur la sellette, un ex du Stade Rennais se positionne !

Par Bastien Aubert
Mercato : Liverpool prêt à frapper fort au PSG et au Real Madrid !
Liga...

Mercato : Liverpool prêt à frapper fort au PSG et au Real Madrid !

Par Laurent Hess
OM : Greenwood veut déloger le PSG, il croit au titre et en De Zerbi
Ligue 1...

OM : Greenwood veut déloger le PSG, il croit au titre et en De Zerbi

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : un cadre prêt à quitter le navire à cause de Xabi Alonso !
Liga...

Real Madrid Mercato : un cadre prêt à quitter le navire à cause de Xabi Alonso !

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : un transfert à 5 M€ déjà acté, merci l’OL !
Ligue 1...

RC Lens Mercato : un transfert à 5 M€ déjà acté, merci l’OL !

Par Laurent Hess
Jean-Philippe Krasso (Paris FC)
ASSE...

ASSE : avant le Mercato, l’ombre de Krasso revient planer sur Saint-Étienne 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Hansi Flick prêt à tout plaquer, la bombe est lâchée !

Par Bastien Aubert
Anis Hadj-Moussa (Feyenoord)
Mercato...

OM Mercato : le nouveau Mahrez prêt à débarquer, Paixao et le RC Lens en salivent déjà ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
FC Nantes...

Stade Rennais : Habib Beye prêt à sauver la peau de Luis Castro au FC Nantes ?

Par Bastien Aubert
L'OM dépité après Toulouse
Ligue 1...

OM – Toulouse (2-2) : Benatia repris de volée, un autre scandale arbitral voit le jour !

Par Bastien Aubert
Martin Satriano (OL)
Mercato...

RC Lens Mercato : l’OL avance sur une première recrue, Pierre Sage jubile ! 

Par Bastien Aubert
Les Verts tout sourire
ASSE...

ASSE : l’avenir des Verts en Coupe se jouera à Paris

Par Bastien Aubert
Balerdi et Emerson à l'OM
Ligue 1...

OM : catastrophe avant le LOSC, deux joueurs dont un titulaire déjà sur le carreau !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

Revue de presse : Haise se réinvente à Nice, pluie de bonnes nouvelles à Lens, Monaco fustige un arbitrage pro PSG !

Par Bastien Aubert
Dehmaine Tabibou (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un jeune titulaire écarté pour mauvais comportement en interne ?

Par Bastien Aubert
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un carton, des satisfactions et des questions »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Un carton, des satisfactions et des questions »

Par Laurent Hess
Lucas Chevalier (PSG)
Ligue 1...

PSG – Stade Rennais : Chevalier déjà fixé sur son sort 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Avec l’arbitrage, Benatia se trompe de combat »

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick secoue les joueurs du FC Barcelone, la solution Bellingham au Real Madrid 

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OM Mercato : agacé, Benatia se venge avec un joyau incompris du Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Angers SCO...

RC Lens : on sait qui remplacera Gradit à Angers

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

OL – FC Nantes : Fonseca a le onze gagnant, coup dur pour Abline ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier (PSG)
AS Monaco...

PSG : Pierre Ménès crie au scandale arbitral à Monaco 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Ecotay-Moingt (11-1) : Horneland adoube les jeunes et apporte un bémol au carton des Verts 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet