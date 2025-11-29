Cette saison, le FC Nantes est déjà dos au mur et le mercato hivernal pourrait bien tout changer pour les Canaris mais aussi pour Luis Castro.

Waldemar Kita ne va pas rester les bras croisés au mercato hivernal. Selon Ouest-France, le président du FC Nantes prépare un recrutement d’envergure avec l’arrivée annoncée de trois à quatre nouveaux joueurs dès l’ouverture du marché. L’idée est simple : apporter de la qualité immédiatement, et uniquement avec des profils confirmés en Ligue 1.

Toutes les lignes de l’effectif sont concernées, du secteur défensif à l’attaque en passant par le milieu de terrain. Un signal fort envoyé à Luis Castro comme aux concurrents dans la course au maintien en Ligue 1.

Le calendrier dantesque du FC Nantes

En attendant ces renforts, l’entraîneur du FC Nantes va devoir faire avec les moyens du bord lors d’un calendrier brûlant : déplacement demain à Lyon, réception du RC Lens, puis voyage à Angers mi-décembre. Avant de boucler l’année par un tour de Coupe de France. Autant dire que chaque point va compter, d’autant que sa place sur le banc n’a jamais semblé aussi menacée.

Un rayon de lumière tout de même : le retour de Johann Lepenant au milieu pourrait redonner un peu de stabilité à l’équipe. De quoi espérer un sursaut avant l’arrivée des renforts hivernaux ? Les supporters du FC Nantes y croient.