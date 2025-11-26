ASSE : un joueur à l’avenir incertain lance un message à Horneland
FC Nantes Mercato : un attaquant qui connaît bien la Ligue 1 va débarquer !

Waldemar et Franck Kita dans les tribunes du stade Louis-II.
William Tertrin
26 novembre 2025

Alors que les Kita abordent le mercato d’hiver en visant des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1, un attaquant bien connu du FC Nantes va débarquer dès le 1er janvier.

Le FC Nantes renoue avec un visage bien connu de la Beaujoire : Ignatius Ganago va revenir dans l’effectif dès le 1er janvier. Ce retour attendu promet un nouveau souffle offensif sans faire exploser le budget, alors même que la Ligue 1 entre dans une phase cruciale. Avec sa connaissance aiguisée du championnat et une détermination intacte, Ganago s’impose comme l’une des belles opérations du mercato nantais cet hiver.

Le retour d’un attaquant habitué à la Ligue 1

L’attaquant ivoirien de 24 ans, déjà passé par Nantes, Nice et Lens, compte 153 matchs en Ligue 1. Sa familiarité avec les pelouses françaises et son implication sur le terrain ont été régulièrement saluées par ses entraîneurs successifs. Son retour était très incertain, alors que le joueur avait lui-même déclaré vouloir rester aux USA.

Ignatius Ganago, une parenthèse en MLS avant un nouveau défi

Parti tenter l’aventure en Major League Soccer avec le New England Revolution en janvier dernier, Ganago n’a pas franchi le cap attendu outre-Atlantique, notamment avec des blessures qui l’ont freiné (3 buts et 4 passes dé en 20 matchs). L’option d’achat n’ayant pas été levée, il quitte la MLS avec une expérience supplémentaire, une soif de revanche et le sentiment de pouvoir rebondir au plus haut niveau. Cette étape nord-américaine, même brève, l’a armé mentalement avant ce nouveau challenge sous les couleurs nantaises.

Ce retour s’inscrit comme un vrai atout sportif pour le FCN. Ganago peut apporter sa vitesse, sa puissance et sa faculté à faire la différence face aux défenses compactes du championnat, même si sa fragilité sera à surveiller de près.

Mercato : un coup malin pour Nantes cet hiver

Opter pour le retour de Ganago, c’est réaliser un renfort stratégique sans dépenser significativement durant la fenêtre de janvier. Le club mise sur un élément déjà intégré à la culture nantaise, prêt à s’investir sans phase d’adaptation. Dans un marché où chaque euro compte, cette opération apparaît comme l’une des plus cohérentes du mercato des Canaris, qui souhaitaient renforcer leur effectif avec des joueurs rompus à la L1.

Ganago, déjà armé par ses passages au RC Lens et à l’OGC Nice, n’a toujours que 26 ans. Ce nouveau chapitre chez les Canaris pourrait être celui de la confirmation, à savamment surveiller dans les prochains mois.

FC NantesMercato
#A la une#TRANSFERTS

