Il est prêté par le FC Nantes aux New England Revolution

Depuis son arrivée en MLS, Ignatius Ganago a encore fréquenté l’infirmerie à cause de soucis au mollet. Depuis ses débuts en Europe en 2017, le Camerounais a manqué plus de 90 matchs avec Nice, Lens, Nantes et désormais les New England Revolution. L’équivalent de trois saisons pleines passées à l’infirmerie !

Ganago veut rester aux Etats-Unis

L’attaquant, qui n’avait inscrit que 8 buts en 65 matchs avec le FCN, est out depuis la mi-septembre, mais il s’apprête à retrouver les terrains et espère rester à Boston, qui dispose d’une option d’achat.

Dans une interview relayée sur Instagram, Ignatius Ganago, c’est ce qu’il a confié.

« Oui je veux rester. J’aime le championnat, j’aime le club, tout le monde est vraiment sympa ici, les entraîneurs, le staff. Je me sens comme chez moi ici», a-t-il glissé. Reste à savoir ce qu’en pensent les dirigeants américains. En 20 matches depuis son arrivée en MLS, Ganago a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives.