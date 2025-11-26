FC Nantes : une nouvelle est tombée, Luis Castro a été remis à sa place

Après la polémique autour du but contre son camp de Chidozie Awaziem face à Lorient, la FFF est sortie du silence. Une réponse indirecte à la colère de Luis Castro.

Le choc du maintien entre le FC Nantes et le FC Lorient (1-1) a offert son lot de rebondissements, et l’un d’entre eux pourrait bien provoquer un certain agacement chez Luis Castro, l’entraîneur du FCN. La Direction de l’arbitrage de la FFF a en effet clarifié cette semaine la situation du but marqué contre son camp par Chidozie Awaziem face au FC Lorient.

Sur un centre de Bamo Meïté en direction de Sambou Soumano, initialement signalé hors-jeu, Awaziem intervient maladroitement et dévie le ballon dans son propre but. L’arbitre assistant avait d’abord levé son drapeau, jugeant que le hors-jeu de Soumano impactait le défenseur. Mais après vérification vidéo et consultation sur le bord du terrain, l’arbitre a finalement validé le but lorientais.

Luis Castro n’a pas digéré

La Direction de l’arbitrage a confirmé que Sambou Soumano, bien que hors-jeu, ne prenait pas part active au jeu et n’influençait pas la capacité des défenseurs à jouer le ballon. En conséquence, selon la Loi 11, le but était donc valide.

Après la rencontre, Luis Castro s’est montré très énervé contre cette décision : « Il y a beaucoup de frustration sur tout ce qu’il se passe dans le match. Il vaut mieux que je ne parle pas plus parce que je ne sais pas pourquoi personne ne respecte notre club ». Cette clarification de la FFF suffira peut-être à apaiser l’entraîneur nantais, qui était persuadé que le but ne devait pas valable…