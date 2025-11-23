De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris

Ce dimanche, le FC Nantes a évité le pire dans le match de la mort face à Lorient. En prenant un point dans le temps additionnel, le FCN évite la 17e place mais reste barragiste. Découvrez nos tops, flops et notes côté nantais.

Les tops

ABLINE

La lueur d’espoir nantaise. Le danger est très souvent venu de lui, comme à la 22e quand il réalise un sublime contrôle sur un long ballon avant de se faire reprendre par Yongwa. Il a beaucoup permuté avec El-Arabi pour tenir la pointe de l’attaque, et il était tout proche d’égaliser à la 72e en étant à l’affût d’un ballon relâché par Mvogo. Mais sa tentative s’est finalement écrasée sur la transversale. Sa fin de match, comme celle de son équipe, a été folle, et il a vraiment été le danger numéro 1 ce soir.

LOPES (mais surtout son arrêt)

Avant le match, il avait sonné l’alerte en déclarant « victoire obligatoire ». Mission échouée. Après avoir été trompé par le but contre son camp d’Awaziem, sa réaction n’a pas été très intelligente et son explosion face à l’arbitre lui a valu un carton jaune. Mais il a quand même gardé son équipe en vie en faisant un énorme arrêt à la 63e. Sur une très belle volée du pied gauche signée Pagis, il s’est bien couché pour repousser le ballon à une main. Ça a peut-être donné des ailes à ses partenaires, qui ont finalement poussé pour égaliser.

Awaziem, de zéro à héros

Il a été mis en difficulté plusieurs fois, notamment à la 20e minute lorsqu’il est pris dans son dos par Soumano, qui remet ensuite à Karim, auteur d’une frappe qui a heurté le poteau gauche. Juste avant la mi-temps, il est l’auteur d’un but contre son camp en taclant le ballon pour tenter d’écarter le danger. Mais il a finalement puni sa propre équipe. Un but accordé après visionnage de la VAR et qui va faire couler beaucoup d’encre. En effet, Soumano semblait influencer la sortie de Lopes, mais pas directement l’erreur d’Awaziem. Faute de règle permettant de trancher clairement, Buquet en est venu à sa propre interprétation en considérant que le joueur ne faisait pas action de jeu.

Et comme un symbole, le défenseur se rattrapait totalement de son erreur en donnant l’égalisation à son équipe dans le temps additionnel, sur un coup de tête.

Les flops

LE MILIEU

Avec Mwanga, Kwon et Tabibou alignés, l’entrejeu nantais a affiché une moyenne d’âge de 22 ans. Et ça s’est ressenti. Seul Kwon a été probablement le moins mauvais, mais Mwanga a eu du mal à négocier certaines actions, tandis que Tabibou a été vraiment très discret.

EL-ARABI

On pouvait penser qu’il allait tenir la pointe de l’attaque à lui tout seul, mais il a souvent laissé sa place à Abline, et lui s’est retrouvé ailier gauche. Une position qui ne lui a pas facilité la tâche du tout, et on a très peu vu le Marocain dans ce match.

Les notes des Nantais

Lopes (5) – Amian (5), Awaziem (5), Tati (5), Cozza (5) – Mwanga (4), Kwon (4, sorti à la 59e pour l’entrée de Lepenant), Tabibou (4) – Lahdo (4, sorti à la 61e pour l’entrée de Guirassy), El-Arabi (3, sorti à la 59e pour l’entrée de Mohamed), Abline (6).