FC Nantes : Luis Castro en colère et impuissant, les dirigeants prêts à trancher ?

Après le match nul du FC Nantes contre Lorient, Luis Castro s’est montré très agacé par l’arbitrage, et a également évoqué son avenir, toujours plus incertain.

Au sortir d’un affrontement tendu à la Beaujoire, l’amertume de Luis Castro était palpable, lui qui n’a pas caché sa frustration après le nul entre le FC Nantes et Lorient lors de la 13ᵉ journée de Ligue 1 (1-1). Sous pression dans un contexte de résultats mitigés, l’entraîneur portugais a choisi la sobriété, tout en laissant transparaître un vrai malaise autour de l’arbitrage et du respect accordé à ses joueurs.

Un match sous tension

C’est au bout du suspense que les Canaris sont parvenus à sauver un point contre Lorient. En difficulté lors d’une première période brouillonne, Nantes s’est montré plus conquérant au retour des vestiaires, multipliant les initiatives offensives. La tension, déjà palpable depuis plusieurs matchs, s’est encore épaissie face à une équipe de Lorient difficile à manœuvrer.

Dans cette atmosphère électrique, Chidozie Awaziem s’est illustré avec un but contre son camp en première période, puis le but égalisateur en fin de match.

L’arbitrage remis en cause : la frustration de Castro

Au micro de Ligue 1+, Luis Castro n’a pas tenté d’enjoliver : « En première mi-temps, on a été en difficulté dans le jeu collectif. En deuxième, on est arrivé beaucoup de fois dans la surface adverse. On a touché le poteau. On a deux ou trois situations de centre dangereuses. On a fait pas mal de chose. J’espère qu’on peut arriver à faire plus. On a besoin de s’améliorer et on va le faire. » Mais le vrai pivot de sa réaction concerne l’arbitrage. Froid, direct, il souligne une frustration devenue presque chronique.

« Il y a beaucoup de frustration sur beaucoup de choses qui se sont passées pendant le match. À chaque match, c’est la même chose. C’est mieux que je ne parle pas plus parce que… Je ne sais pas pourquoi les personnes ne respectent pas notre club ». Castro est resté volontairement flou, affichant une lassitude désabusée face à ce qu’il considère comme un manque de considération vis-à-vis du FC Nantes.

Luis Castro sous pression

Les résultats mitigés, la pression des supporters, les rumeurs sur son avenir… Le climat autour de Luis Castro est pesant. Lucide, il ne se projette pas au-delà du match suivant. Sur son futur, une seule ligne de conduite : « Je ne contrôle pas ça. Ce n’est pas moi qui décide si je continue ou non. Je fais mon travail le mieux possible. Les choses que je ne peux pas contrôler : je ne m’en soucie pas. Le plus important est que j’essaye de trouver toutes les solutions possibles, que je fasse le meilleur possible pour le club, que je lui donne le maximum de ma vie. C’est à moi de faire mon travail. »

Cette déclaration accentue peut-être un peu plus le malaise autour de Luis Castro, qui dit tenter des solutions, qui pour l’instant ne règlent pas le problème. Les dirigeants nantais pourraient donc frapper là où ça fait mal en se séparant du Portugais, impuissant face à ces potentielles décisions. Peut-être pas de manière imminente, mais cette fin d’année pourrait rapidement décider du sort de Castro.