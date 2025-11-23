Selon Jérôme Rothen, Waldemar Kita virerait Luis Castro en cas de défaite du FC Nantes face à Lorient ce dimanche. Une bonne idée ? Nos journalistes en débattent.

Il faut lui laisser jusqu’à la trêve

« Je trouverais très décevant que le FC Nantes limoge Luis Castro en cas de défaite contre Lorient. Oui, le bilan de l’ancien entraîneur de Dunkerque n’est pas bon, avec une seule victoire et quelques purges très inquiétantes, dont le dernier match à la Beaujoire contre Metz (0-2). Oui, le FCN basculerait dans la zone rouge en cas de revers face aux Merlus. Mais, déjà, il a des circonstances atténuantes avec en premier lieu un recrutement estival catastrophique. Cet effectif nantais est l’un des plus faibles de L1, pas surprenant qu’il joue le maintien. Ensuite, le virer, pourquoi pas, mais pour le remplacer par qui ? Y a-t-il un seul bon entraîneur sur le marché actuellement ? Et qui accepterait de relever un challenge aussi risqué ? Enfin, ça coûterait cher et la Maison Jaune n’a pas les moyens donc autant l’éviter.

Surtout, je constate que cette rumeur est encore le fruit de l’opposition entre les deux Kita. Waldemar n’a pas choisi Castro mais c’est lui qui a le bouton actionnant le siège éjectable. Franck, lui, choisit les entraîneurs mais ne peut pas les protéger éternellement. C’est une situation ubuesque. Il est temps qu’il y ait plus de cohérence au niveau de l’organigramme. Soit Waldemar décide de tout, soit il laisse les coudées à franche à son fils. Et dans ce cas précis, je serais d’avis de laisser Franck Kita assumer jusqu’au bout son choix de miser sur Luis Castro. »

Raphaël NOUET

Kita ne peut pas se virer lui-même !

« Globalement, je suis d’accord avec Raphaël : les résultats sont décevants mais Luis Castro n’est pas le premier responsable. Le dernier Mercato estival a été particulièrement mal géré avec le départ de plusieurs cadres et l’arrivée de plusieurs recrues qui ne sont pas au niveau. Castro fait ce qu’il peut avec ce qu’il a, et il a le mérite de lancer quelques jeunes, il n’a pas vraiment d’autres choix de toute façon.

Sauf que le Portugais a un devoir de résultats. Et pour l’heure, son bilan ne plaide pas vraiment en sa faveur. Il y a eu plusieurs purges, en particulier à la Beaujoire, où les Canaris restent sur une piteuse défaite contre Metz. Alors oui, s’il devait y avoir une nouvelle défaite contre Lorient, je comprendrais que Kita appuie sur le bouton. Le FCN serait dans la zone rouge et une telle trajectoire semble indiquer que Castro fait fausse route. Après, est-ce qu’un autre coach pourrait faire mieux ? Honnêtement, sans un bon Mercato en janvier, avec ce groupe-là, que ce soit Castro ou non sur le banc… »

Laurent HESS