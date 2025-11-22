FC Nantes Mercato : Tati a demandé à partir en janvier !
FC Nantes Mercato : Tati a demandé à partir en janvier !

Tylel Tati remontant le ballon lors du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais.
Raphaël Nouet
22 novembre 2025

Stupeur au FC Nantes, où le jeune défenseur central Tylel Tati aurait demandé à être transféré cet hiver au PSG, lui qui est originaire de la banlieue parisienne.

Cela fait plusieurs semaines que l’intérêt de clubs français et étrangers pour Tylel Tati a fuité. Le PSG, le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus et l’AC Milan, entre autres, se seraient positionnés pour le défenseur central de 17 ans, auteur d’un début de saison épatant. Même s’il est depuis rentré dans le rang, touché par la crise de confiance qui frappe une équipe n’ayant remporté qu’un seul match cette saison, Tati a un énorme potentiel qui ne laisse personne indifférent. Et la réciproque est vraie avec le PSG.

Paris prêt à l’acheter et à le prêter dans la foulée ?

Le compte X PSGInside-Actus a révélé tard hier soir : « Tylel Tati (17 ans), pépite du Val-de-Marne et joueur du FC Nantes, a demandé à son agent d’ouvrir la porte à une discussion avec Waldemar Kita pour trouver un accord avec Paris. Le PSG voit en lui un futur international… mais avec Kita, rien ne sera simple ». Le propriétaire de la Maison Jaune a prouvé avec Matthis Abline cet été qu’il pouvait se montrer très têtu concernant les transferts. Il avait réclamé 50 M€ à l’OM pour son attaquant. Ce devrait être le même montant pour Tati…

Sachant que le secteur de la défense centrale affiche complet au PSG (Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Beraldo), la meilleure solution pour le FC Nantes pourrait être une vente de Tylel Tati assortie d’un prêt. En difficulté économique, les Canaris renfloueraient ainsi leurs caisses tout en conservant leur jeune joueur jusqu’à la fin de la saison. Le point positif de ce dossier, c’est qu’à la différence de l’OM, le PSG entretient de bons rapports avec Waldemar Kita…

FC NantesMercato
