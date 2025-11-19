FC Nantes Mercato : OM, PSG, FC Barcelone… quelle serait la meilleure destination pour Tati ?

Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat autour de l’avenir de Tylel Tati : doit-il rester au FC nantes ou partir ailleurs au Mercato ?

« Rester au FC Nantes pour grandir »

« Tylel Tati doit impérativement rester au FC Nantes cette saison, car c’est le seul environnement qui lui garantit du temps de jeu régulier et une progression structurée. À son âge (17 ans), partir dans un club comme le PSG, le FC Barcelone ou même l’OM, où la concurrence est féroce et où la pression immédiate du résultat prime sur le développement individuel, pourrait freiner son évolution. À Nantes, le défenseur bénéficie d’un cadre de confiance, d’un rôle central dans le projet sportif et d’un staff qui le connaît parfaitement.

Malgré un premier tiers de saison mitigé, Tati est en train de s’imposer comme un joueur clé et ses responsabilités dans l’équipe drivée par Luis Castro lui permettent de gagner en maturité, en leadership et en efficacité. S’il continue ainsi, il arrivera beaucoup plus prêt au haut niveau la saison prochaine. Rejoindre un cador trop tôt, c’est risquer de stagner ou de disparaître dans la rotation. Rester au FC Nantes, c’est maximiser ses chances de devenir un futur transfert XXL plutôt qu’un talent gâché. Et on le voit avec Nathan Zézé, parti en Arabie saoudite cet été : l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs… »

Bastien AUBERT

« L’Arabie Saoudite, comme Zézé, ou l’Italie »

« Après un super début de saison, Tylel Tati est rentré dans le rang. On dirait même qu’il a totalement perdu confiance au gré des mauvais résultats. Face à Metz (0-2), c’était flagrant ! En plus de sa grossière erreur qui a coûté l’ouverture du score à dix minutes de la fin, il était systématiquement absent sur les centres adverses, car mal positionné. Dans un monde idéal, Luis Castro le sortirait du onze, le remplacerait par un élément expérimenté et l’enverrait en réserve pour se remettre les idées à l’endroit. Mais le FC Nantes est tout sauf un monde idéal et il faut donc faire un choix.

Ce choix consiste à prioriser les intérêts du club ou du joueur. Si c’est le club qui compte avant tout, alors il faut le vendre en Arabie Saoudite, comme Nathan Zézé, pour récupérer une manne susceptible de renforcer l’équipe cet hiver. Si ce sont les intérêts du joueur que l’on défend, alors l’Italie serait parfait pour sa progression. L’an dernier, l’Inter Milan suivait Zézé. Pourrait-il être aussi intéressé par Tati ? A voir. Mais dans le Calcio, le jeune Canari apprendrait à mieux se placer, à réaliser le geste juste en position de dernier défenseur et à mieux marquer ses adversaires. Dans tous les cas, pour le bien du FC Nantes, il doit sortir du onze, temporairement ou définitivement. »

Raphaël NOUET