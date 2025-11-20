PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !

FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !
Louis Chrestian
20 novembre 2025

À seulement 17 ans, Tylel Tati bouscule déjà la hiérarchie du football français. Patron de la défense du FC Nantes, ce jeune défenseur central impressionne autant par sa précocité que par la maturité de son jeu. Les projecteurs du Vieux Continent se braquent sur lui : la bataille pour s’offrir sa signature lors du prochain mercato est sur le point de s’ouvrir, mais rien ne sera simple.

Une révélation précoce chez les Canaris

On parle souvent de trajectoires fulgurantes, mais celle de Tylel Tati dépasse les standards habituels. Il y a un an, il n’avait encore jamais foulé une pelouse de Ligue 1. Aujourd’hui, il s’est imposé sans trembler comme titulaire indiscutable au cœur de la défense nantaise, sous la houlette de Luis Castro.

Formé à la Jonelière, puis peaufiné à Clairefontaine, il a très vite affiché des qualités rares à son âge : sens de l’anticipation, sang-froid, solidité dans les duels. Onze titularisations en championnat, un rôle de patron assumé et déjà un contrat professionnel, sécurisé jusqu’en 2028. De quoi faire tourner les têtes bien au-delà de la Beaujoire.

Le Bayern Munich, la Juventus et l’AC Milan sur le dossier

Le phénomène Tati n’a pas mis longtemps à franchir les frontières. Ces dernières semaines, le Bayern Munich a directement sondé le FC Nantes, officialisant un intérêt déjà marqué par d’autres poids lourds européens. La Juventus, l’AC Milan, ainsi que le Paris Saint-Germain surveillent eux aussi de près l’évolution du jeune tricolore.

En Espagne, le choix de Tylel Tati entre PSG et FC Barcelone anime les discussions autour des prochaines grandes transactions. Avec son profil longiligne (1,92 m), sa rapidité et sa lecture du jeu, le natif de Champigny-sur-Marne attise les ambitions des plus grands clubs.

Les exigences du FC Nantes pour son jeune prodige

Face à cette ruée européenne, le FC Nantes affiche une position ferme : pas de braderie pour son joyau. Le prix de départ se situe à 50 millions d’euros, symbolique d’un statut déjà confirmé parmi les plus grands prometteurs de la Ligue 1.

Ce montant élevé est autant un gage de reconnaissance qu’un signal envoyé au marché européen : pour s’attacher les services de Tylel Tati, il faudra casser la tirelire. De quoi nourrir encore davantage la convoitise des clubs, qui voient en lui le successeur idéal aux plus grands défenseurs du championnat.

Une stratégie de développement centrée sur la stabilité

Malgré le tumulte du mercato, Tati et son entourage gardent la tête froide. Encore lycéen en bac pro commerce, le gaucher a privilégié la stabilité et la sérénité d’un club qui lui fait confiance. Son entourage mise sur une première saison pleine à Nantes, sans brûler les étapes.

Cette volonté de maîtriser sa progression se traduit par une décision claire : aucun départ avant la fin du championnat en cours. Une affirmation confirmée par le clan Tati confirme le maintien du joueur au FC Nantes cet hiver, renforçant ainsi la stratégie de développement raisonné autour du défenseur.

Quel futur pour Tylel Tati ?

L’avenir de Tylel Tati nourrit aujourd’hui tous les scénarios. Entre la pression de clubs historiques et l’intérêt de formations comme le Paris SG ou le FC Barcelone, la prochaine fenêtre des transferts promet une bataille exceptionnelle autour de sa trajectoire.

Du statut de révélation en Ligue 1 à celui de cible prioritaire des ogres européens, chaque étape compte désormais. Un choix de carrière qui s’annonce capital, et un suspense total pour les supporters nantais comme pour les recruteurs étrangers.

À 17 ans, Tylel Tati incarne déjà le futur du football français. Précocité, maîtrise, intelligence sur le terrain : les ingrédients sont réunis pour qu’il s’inscrive dans la lignée des plus grands. La ruée ne fait que commencer.

FC NantesMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
PSG...

PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !

Par Louis Chrestian
FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !
FC Nantes...

FC Nantes – Mercato : Tylel Tati affole l’Europe, le FC Nantes fixe un prix exorbitant !

Par Louis Chrestian
Rongier et Merlin à Rennes
FC Nantes...

Stade Rennais : Rongier et Merlin encore traînés dans la boue à cause du FC Nantes

Par Bastien Aubert
FC Nantes – Mercato : Le retour d’Abdoulaye Touré ?
FC Nantes...

FC Nantes – Mercato : Le retour d’Abdoulaye Touré ?

Par Louis Chrestian
OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !
OM...

OM : Amine Gouiri de retour à Marseille demain !

Par Louis Chrestian
OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?
Mercato...

OL : Une ancienne star de l’OL et du Real Madrid plutôt qu’Endrick pour le mercato ?

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !
FC Barcelone...

FC Barcelone : 9 joueurs vont vivre leur baptême du feu contre l’Athletic Bilbao !

Par Laurent Hess
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a un chouchou avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
Pablo Longoria (OM)
Ligue 1...

OM : Longoria mène un chantier colossal qui va révolutionner tout le club 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Yamal fait encore scandale… en boîte de nuit ! 

Par Bastien Aubert
Roony Bardghji (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une recrue estivale déjà sur le départ en janvier !

Par Bastien Aubert
Greenwood et De Zerbi à l'OM
Ligue 1...

OM : Greenwood perdu, De Zerbi a commis l’irréparable avant Nice !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : la Ligue 2 ne veut plus de Lucas Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Vue du Roazhon Park lors du match entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg.
Ligue 1...

Stade Rennais : la planète foot aura les yeux rivés sur le Roazhon Park samedi

Par Raphaël Nouet
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : OM, PSG, FC Barcelone… quelle serait la meilleure destination pour Tati ?

Par Bastien Aubert
Antoine Griezmann sur la pelouse du Bernabeu avant un match de NFL.
Mercato...

OM Mercato : les mots forts de Griezmann sur son avenir

Par Raphaël Nouet
Cazim Suljic sous le maillot de l'ASNL lors d'un match à Marcel-Picot.
AS Nancy Lorraine...

ASSE : un Nancéien va réaliser un rêve en jouant dans le Chaudron

Par Raphaël Nouet
Harry Kane déçu lors d'un match de la sélection anglaise.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone peut dire adieu à Harry Kane après cette crasse au Bayern !

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi lors de la cérémonie des CAF Awards.
Ligue 1...

PSG : Achraf Hakimi décroche une récompense prestigieuse

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi lors de son dernier match avec l'OM, à Lens.
Ligue 1...

OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice

Par Raphaël Nouet
La joie d'Alejandro Grimaldo après un but avec Leverkusen contre Paderborn.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone fonce sur un chouchou de Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Erling Haaland célébrant un but avec la Norvège en Italie.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG rêve d’Haaland, l’OM de Griezmann, la polémique Mbappé rebondit

Par Raphaël Nouet
Kevin Fortuné à l'époque où il évoluait sous le maillot du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : prison avec sursis pour un ancien Sang et Or !

Par Raphaël Nouet
Le centre Robert Louis-Dreyfus lors d'un entraînement de l'OM en 2011.
ASSE...

OM : un petit goût d’ASSE à la Commanderie

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet