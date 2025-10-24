Franck Haise poursuit sa malédiction ! Une aubaine pour le Stade Rennais ?
Tylel Tati a tranché entre le PSG et le Barça : le FC Nantes se frotte les mains !

Tylel Tati a tranché entre le PSG et le Barça : le FC Nantes se frotte les mains !
Louis Chrestian
24 octobre 2025

À seulement 17 ansTylel Tati est déjà au centre de toutes les convoitises. Défenseur prometteur du FC Nantes, le jeune Canari attire les regards des plus grands clubs européens. Et pas n’importe lesquels : le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone suivent de très près ses performances.

Une pépite nantaise qui affole les recruteurs

Formé à la Jonelière, Tati impressionne par sa maturité, sa lecture du jeu et sa qualité de relance. Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, le jeune défenseur coche toutes les cases du défenseur moderne. Les recruteurs parisiens l’ont bien compris : selon nos informations, le PSG souhaiterait attirer Tylel Tati dès l’été prochain, dans le but de renforcer un secteur défensif en quête de stabilité.

Le PSG, son club de cœur

Ce transfert aurait d’ailleurs une saveur toute particulière pour le jeune Nantais. Supporter du PSG depuis toujours, Tati a déjà porté les couleurs parisiennes lors de tournois dans sa jeunesse. Il était même à deux doigts d’intégrer le centre de formation du club avant de rejoindre le FC Nantes. L’idée de revenir par la grande porte, cette fois dans l’effectif professionnel, ne le laisse pas insensible.

Le Barça aussi dans la course

Mais le Barça ne compte pas laisser filer la pépite sans réagir. Le club catalan, toujours attentif aux jeunes talents prometteurs, a envoyé plusieurs émissaires pour observer le défenseur français. Le duel entre Paris et Barcelone s’annonce donc intense, d’autant plus que Lucas Beraldo ne ferait plus l’unanimité au sein du staff parisien.

Le FC Nantes prêt à réaliser une énorme plus-value

Arrivé très jeune à la Jonelière, Tylel Tati représente le profil parfait pour le FC Nantes : un talent maison capable d’apporter sportivement avant, peut-être, de rapporter gros financièrement. Si un transfert venait à se concrétiser, les Canaris pourraient toucher une très belle somme, symbole du bon travail effectué par leur centre de formation.

Le futur Lion du Sénégal ?

Né en France mais attaché à ses racines, Tylel Tati rêve également de représenter la sélection sénégalaise au moment venu. Un choix qui en dit long sur la personnalité du joueur : ambitieux, déterminé et fier de ses origines.

