Selon Jérôme Rothen, qui s’appuie sur une source fiable, une défaite face à Lorient dimanche pourrait coûter son poste d’entraîneur du FC Nantes à Luis Castro.

C’est une véritable bombe qu’a lancée Jérôme Rothen hier dans son émission. Alors que lui et ses chroniqueurs étaient en train de débattre de la viabilité du projet du FC Nantes, l’ancien Parisien a reçu un message d’une source qu’il a qualifiée de « fiable » lui assurant qu’il y avait 99% de chances pour que Luis Castro soit limogé en cas de défaite dimanche à la Beaujoire face à Lorient. Il est vrai qu’un revers aurait de lourdes conséquences au classement puisque les Merlus sont avant-derniers et qu’ils passeraient devant les Canaris. Pour peu qu’Auxerre batte Lyon, la Maison Jaune pourrait même être lanterne rouge…

Waldemar Kita lassé ?

L’information de Jérôme Rothen est en opposition avec celle des journalistes nantais. Les intervenants du podcast Sans Contrôle répètent ainsi que Luis Castro aura au moins jusqu’à la fin de la phase aller pour tenter de redresser la barre. Choix de Franck Kita, le Portugais est très estimé par son dirigeant, qui estime qu’il lui faut du temps pour mettre en place son projet. Et qui sait également qu’entre les nombreux départs et le faible recrutement, dû à des finances dans le rouge, il n’a pas forcément l’effectif pour viser autre chose que le maintien.

Mais au FC Nantes, on le sait, c’est Waldemar Kita qui prend in fine les décisions. Et pour peu que les mauvais résultats aient déjà lassé le propriétaire, les jours de Luis Castro pourraient effectivement être comptés. Et ce même si un renvoi coûterait cher, ce qui n’arrangerait pas les finances nantaises…